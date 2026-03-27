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José Alberto: Zaragoza es siempre un escenario muy complicado

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Santander, 27 mar (EFE).- El entrenador del Real Racing Club, José Alberto López, ha afirmado que espera un encuentro "muy difícil" ante el Zaragoza, puesto que ir a ese escenario "es siempre muy complicado".

En rueda de prensa, ha señalado que el nuevo equipo de David Navarro tiene "muchas similitudes" con el de el anterior entrenador, Rubén Sellés, aunque los jugadores están en un mejor momento de forma.

"Han hecho unos muy buenos últimos partidos con jugadores que están rindiendo a un muy buen nivel. Además vamos a un ambiente difícil como es siempre Zaragoza, es un escenario muy complicado", ha dicho José Alberto, que ha insistido en que el Racing ha de centrarse en lo que tiene que hacer como equipo para sacar estos tres puntos, que son "muy importantes".

Sin embargo, el Racing viajará a la capital aragonesa con nueve bajas, cinco de ellas por internacionalidades, aunque también lo ve como una oportunidad para "la gente que esta trabajando muy bien y sin hacer ruido aproveche".

"Creo que vamos con un equipo que puede hacer frente a cualquier rival", ha sentenciado.

El técnico asturiano ha reconocido que las derrotas "siempre duelen más que el resultado", puesto que el 0-4 de la semana pasada ante el Albacete "hay que ponerlo en el contexto el partido".

"No nos gustó inicio, estuvimos muy mal y, a partir de la expulsión se nos complica mucho más el partido aunque fuimos a por él. Asumo la responsabilidad de lo que sucedió, porque asumí riesgos", ha dicho.

El entrenador verdiblanco ha afirmado que le da igual perder 0-2 que 0-4 y, pese a que sabía que el Albacete podía hacer daño a la contra, quería ir a rescatar algún punto.

Ha lamentado que sabía el partido que iba a plantear el conjunto manchego, aunque sus jugadores no fueron capaces de contrarrestarlo por "precipitación". "Espero que nos sirva para aprender, tenemos que entrar mejor a los partidos y ser más pacientes porque los partidos ahora duran cien minutos", ha apostillado.

José Alberto ha subrayado, respecto al parón internacional, que son los clubes los que apoyan este calendario, y que el solo tiene que jugar cuando le mandan y con quien tiene disponible.

Aunque si que ha considerado "absurdo y poco lógico" jugar tres partidos en un parón internacional, ya que, a su juicio, "adultera la competición".

El técnico verdiblanco, que el domingo superará a Nando Yosu como tercer entrenador con más partidos en la historia del Racing, ha asegurado que para él estas cifras son "un orgullo", aunque cree que no le llega "a la suela de los zapatos" ni a Yosu, ni a los dos que tiene por delante, Maguregui y Moruca.

"Son leyendas del club. Ojalá pueda estar aquí mucho tiempo porque eso significará que los resultados son buenos", ha concluido. EFE

ksm/lcj/jpd

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