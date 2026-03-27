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Hidalgo: "La plantilla del Sporting está configurada para estar arriba"

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A Coruña, 27 mar (EFE).- El entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, desconfía de la irregularidad que está mostrando el Sporting, al que no descartó de la pelea por un billete para disputar el playoff de ascenso porque tiene futbolistas de mucha calidad en su plantilla.

“Ellos están en una situación en la que hablan de la importancia vital del encuentro de mañana y hay que ser conscientes de lo que nos espera allí. El Sporting es un equipo con mucho potencial, que hizo la plantilla para estar en los puestos altos y lo van a pelear hasta el final”, comentó.

En rueda de prensa, avisó a sus futbolistas de que necesitarán “igualar la intensidad” del equipo asturiano y, sobre todo, no dejarse “nada en ninguna vuelta” porque le exigirán ser “muy solidarios” para sumar los tres puntos en El Molinón.

“Todos los entrenadores tienen sus matices y Borja ha introducido los suyos. El Sporting tiene un conjunto de jugadores que llevan muchísimo tiempo jugando juntos. Otero, Dubasin, Corredera, Gelabert o Guille son jugadores que se entienden bien. Es un equipo bien trabajado, que te pone en constante amenaza, sobre todo al espacio. Tenemos que minimizar esas situaciones”, incidió.

En su análisis del conjunto dirigido por Borja Jiménez, apuntó que tiene “diferentes registros” para hacer daño a sus rivales porque “su plantilla está configurando para estar en la zona alta”.

“Tiene jugadores de mucho pie, que intentan atraerte para poder correr, que corren mucho y muy bien al espacio. Son jugadores que cargan bien el área, que desde atrás se ponen rápido en campo contrario. En su casa será un equipo difícil de batir”, aseveró.

Hidalgo no quiso hablar de la polémica existente en Gijón por las medidas adoptadas por el club rojiblanco para sus abonados coincidiendo con la visita del Dépor -el partido ha sido declarado como ‘Día del Club’, por lo que los abonados deberán pagar un suplemento para acudir al estadio-.

“No pienso demasiado en eso. Solo pienso en nosotros, en nuestra gente, en el apoyo que tengamos nosotros”, comentó el preparador deportivista, para quien “la igualdad” en LaLiga Hypermotion es cada vez mayor porque “hay menos distancia entre jugadores de la misma categoría y los planteamientos lo igualan todavía más”. EFE

dmg/jpd

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