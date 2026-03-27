Galbiati: "En el tercer cuarto hemos sido más físicos"

Vitoria, 27 mar (EFE).- El entrenador de Kosner Baskonia, Paolo Galbiati, analizó, tras superar al Hapoel, que en el tercer cuarto el conjunto vasco fue “más físico” y que pudieron controlar el partido después de ajustar la defensa en el descanso.

“Merecíamos la victoria después de las duras derrotas”, expresó en sala de prensa.

“En la primera parte nuestra defensa no ha estado a la altura de la Euroliga”, admitió el italiano, que sobre todo se mostró contento por volver a ganar.

“Estoy contento porque todos los jugadores que han participado lo han intentado y hemos compartido el balón”, valoró y explicó que el cambio del equipo es porque hay “más energía”. “Es un equipo de buenos chicos, a veces podemos jugar peor otras mejor, pero entrenan y escuchan y lo intentan”, aplaudió.

Dijo que jugar sin seguidores “es terrible”. “Me da pena por la afición pero es una decisión por encima del club. Mi esperanza es que esto acabe y juguemos con todos los aficionados”, afirmó Galbiati.

Preguntado por las malas reacciones de Mamadi Diakité en el banquillo durante el último partido ante Estrella Roja, se mostró compresivo con el jugador.

“Tuve un conversación muy larga con el jugador. Los problemas siempre tienen que tratarse al otro lado de la puerta pero no siempre es posible. Esta haciendo un trabajo extra y puede tener una mala noche, pero lo adoro”, opinó. EFE

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