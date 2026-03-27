El uruguayo Joaquín Piquerez se retira en camilla

Londres, 27 mar (EFE).- El uruguayo Joaquín Piquerez se retiró en camilla del partido amistoso entre Inglaterra y Uruguay disputado este viernes en Wembley.

Piquerez se hizo daño, aparentemente en el tobillo, en un lance con Noni Madueke a los diez minutos.

Tras estar el encuentro parado varios minutos, el jugador de Palmeiras fue retirado en camilla, con importantes gestos de dolor, y en su lugar entró Jose María Giménez, del Atlético de Madrid. EFE