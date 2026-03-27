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El italiano Celestino Vietti 'pulveriza' el récord de la categoría

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Redacción deportes, 27 mar (EFE).- El italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) pulverizó el récord absoluto de la categoría en la primera tanda de entrenamientos libres para el Gran Premio de Estados Unidos de Moto2, en el circuito COTA (Circuito Of The Américas) de Austin.

Vietti marcó un mejor tiempo de 2:06.724 con el que batió el récord que el pasado año estableció el español Manuel 'Manugas' González (Kalex) con 2:07.355.

El español Iván Ortolá (Kalex) fue uno de los primeros en marcar las referencias en la categoría intermedia, aunque enseguida se vio superado por los italianos Celestino Vietti y Tony Arbolino (Kalex) o los españoles Izan Guevara (Boscoscuro) y Arón Canet (Boscoscuro).

La sesión no había hecho más que comenzar, pero en su cuarto giro Arbolino ya paró el cronómetro en 2:07.714, apenas 64 milésimas de segundo más rápido que su compatriota Vietti, mientras por detrás de ellos se sucedían los cambios entre pilotos con apenas milésimas de segundo entre todos ellos.

El hispano-colombiano David Alonso (Kalex) fue la siguiente referencia al rodar en 2:07.595 que ya se quedaba a pocas décimas de segundo del récord absoluto de 'Manugas' González con 2:07.355.

Por apenas 17 milésimas de segundo Arbolino se puso líder (2:07.578), cuando Arón Canet se iba por los suelos en la curva uno, después de completar apenas seis vueltas, y sin la posibilidad de continuar al pararse el motor de su moto y tener la obligación esperar a que llegara de vuelta a su taller.

Por entonces era octavo en la tabla de tiempos, sin poder mejorar su registro al tardar demasiado las asistencias del circuito en llevar de vuelta su moto al taller, lo que le hizo caer a la decimotercera posición, que mejoró en un puesto en los minutos finales al lograr completar un par de vueltas más.

Arbolino, Alonso y González coparon las tres primeras posiciones en ese primer 'run' o salida a pista, con apenas 85 milésimas de segundo de diferencia entre ellos y algo más de doce minutos de sesión por delante, tras pasar todos los pilotos por sus talleres para realizar pequeñas modificaciones en la puesta a punto de sus motos.

En la segunda salida a pista fue el australiano Senna Agius (Kalex) el primero en bajar la vuelta rápida al rodar en 2:07.468, 52 milésimas de segundo más rápido que Izan Guevara, en tanto que el líder del Mundial, el español Daniel Holgado, era por entonces decimoquinto.

Una vuelta más tarde Senna Agius marcaba un nuevo récord absoluto de Moto2 al rodar en 2:07.027, rebajando el récord que el año pasado estableció 'Manugas' González, aunque duró poco su marca pues el campeón del mundo de Moto3 en 2024, David Alonso, lo rebajó al rodar en 2:06.911.

Como a Senna Agius, a David Alonso tampoco le duró mucho su récord, al rodar Celestino Vietti en 2:06.843, 55 milésimas más rápido que el hispano-colombiano, con Tony Arbolino tercero al final de la sesión.

Tras ellos Manuel González, el belga Barry Baltus, los españoles Iván Ortolá, Alonso López (Kalex), Ángel Piqueras (Kalex) -que deberá cumplir con una doble vuelta larga de sanción por no obedecer las órdenes de los comisarios de pista cuando se fue por los suelos y se paró el motor de su moto-, e Izan Guevara, que completó las diez primeras posiciones. EFE

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