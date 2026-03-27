El IBEX cae un 0,95 % afectado por el repunte del IPC y la tensión en Irán

Madrid, 27 mar (EFE).- La Bolsa española ha retrocedido este viernes un 0,95 %, lastrada por el repunte de la inflación en una jornada en la que el precio del crudo sigue encareciéndose ante la posibilidad de que Estados Unidos envíe tropas a Oriente Medio y Enagás ha protagonizado un fuerte avance del, 16,96 %.

Al cierre de la sesión, el selectivo español, IBEX 35, estaba en los 16.802,5 puntos, lo que supone una caída de 160,4 puntos, ese 0,95 %, respecto a la víspera. En lo que va de año, el índice nacional acumula una depreciación del 2,92 %.

La jornada ha estado marcada por el dato del índice de precios de consumo (IPC), que se ha situado en el 3,3 % impulsado por el encarecimiento de los carburantes. Este incremento supone un punto más que en febrero y representa la mayor subida mensual desde junio de 2022, situando la inflación en su nivel más alto desde junio de 2024.

Enagás (16,96 %) ha liderado las subidas de la tabla después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haya abierto a audiencia pública la metodología de retribución de la distribución de gas para el próximo periodo. En el lado opuesto, Indra (-4,42 %) y Solaria (-4,37 %) han protagonizado las pérdidas más acentuadas. EFE

(Foto) (Vídeo)