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El Emalsa Gran Canaria se aferra al factor Gran Canaria Arena para remontar

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Las Palmas de Gran Canaria, 27 mar (EFE).- El CV Emalsa Gran Canaria afronta este sábado, a las 16:00 horas, el segundo duelo de los cuartos de final de la Liga Iberdrola con la obligación de ganar al Club Voleibol Melilla si quiere apurar sus opciones de remontar en el Gran Canaria Arena tras el resultado de 3-0 que cosechó en tierras norteafricanas.

Con la ausencia de la capitana, Saray Manzano, baja por una rotura fibrilar abdominal, las grancanarias tratarán de aferrarse al factor Gran Canaria Arena, un escenario que vivirá el segundo y el tercer partido, en caso de ser necesario, y en el que las olímpicas tan solo han perdido un partido en toda la temporada liguera, frente al Heidelberg Volkswagen (0-3) en la jornada 4.

El entrenador del CV Emalsa Gran Canaria, Juan Diego García, ha admitido a EFE que deberán desplegar un mejor nivel para doblegar a Melillas tras quedar claro que "como jugamos allí no nos dio para ganar", una mejoría que pasará por "crecer en el saque, en ataque y en bloqueo".

El onubense ha incidido durante la semana en la "paciencia en los puntos largos" para que el equipo no se acelere y tenga "mejores opciones de ataque" en el mayor número de jugadoras posible, más si sabe con la ausencia de la máxima atacante del cuadro amarillo, Saray Manzano.

Su baja no cambia el modelo de juego del Emalsa Gran Canaria, ha asegurado García, que sí ha reconocido que según transcurra el partido deberá tomar "una serie de adaptaciones" en la configuración del equipo para contrarrestar a Melilla.

La opuesta italiana Ajack Malual ha apelado a mostrar el "espíritu de lucha" que desplegaron en Melilla, pero con "más paciencia para conseguir una mejor ejecución", especialmente ser "consistentes" en la presión desde el saque y en el despliegue ofensivo.

"Hemos tenido nuestra mejor semana de entrenamientos desde el primer día que estoy en el equipo. Estamos reforzando la comunicación y trabajamos ejercicios difíciles que requieren calma y concentración. Melilla recibe muy bien, por eso es importante que ejerzamos una mayor presión desde el saque y mejorar los números en ataque, que no fueron buenos en el último partido", ha afirmado a EFE.

En caso de ser necesario, el tercer encuentro de la eliminatoria se disputaría este domingo, a las 17:00 horas, en el Gran Canaria Arena. EFE

phd/as/jpd

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