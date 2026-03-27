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El Covirán, ante su última oportunidad de engancharse a la liga

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Granada, 27 mar (EFE).- El Covirán Granada recibe este sábado en el Palacio de los Deportes granadino al Hiopos Lleida, partido que los rojinegros afrontan, junto al de la siguiente jornada, también en casa ante el Basquet Girona, como la última oportunidad de engancharse a la liga.

El equipo dirigido por Arturo Ruiz afronta el encuentro como claro colista de la Liga Endesa, ya que sólo ha ganado dos partidos en 23 jornadas y está a cuatro triunfos de una permanencia que marca el Recoletas Salud San Pablo Burgos con seis triunfos.

Con once jornadas para el final de la liga regular, la opción de que los granadinos mantengan opciones reales de permanencia pasan por ganar los dos encuentros que tienen en casa ante el Hiopos Lleida y el Basquet Girona antes de volver a jugar fuera, donde el equipo no ha vencido este curso.

Los de Ruiz, que sólo piensan en el primero de esos dos duelos, esperan aprovechar el mal momento de los catalanes para repetir la victoria lograda ante el Baxi Manresa (92-79) en su anterior compromiso en el Palacio.

Ese duelo es el camino a seguir por un Covirán Granada que necesita fortaleza defensiva, acierto en ataque y la mejor versión de sus jugadores estrella para poder superar a un rival que a principio de curso era rival directo por la permanencia.

Los andaluces afrontan el partido tras caer la pasada jornada con claridad por 107-91 en la pista del poderoso Valencia Basket, que en ningún momento dio opción al colista.

Ruiz cuenta para el choque de este sábado con el escolta montenegrino Jovann Kljajic, que tras cuatro meses de lesión regresó a buen nivel en el duelo ante los levantinos y que espera volver a ser importante desde esta jornada.

El encuentro ante los ilerdenses podría servir para la vuelta del alero finlandés Elias Valtonen, que también ha estado cuatro meses fuera de las pistas por una grave lesión de hombro y que ya está prácticamente recuperado.

El técnico sí que mantiene las bajas del alero francés William Howards y del ala-pívot georgiano Beqa Burjanadze, ambos lesionados en el pasado parón de selecciones y que siguen sin poder jugar.

El Covirán Granada ha perdido los tres partidos que ha disputado en la Liga Endesa ante el Hiopos Lleida, tanto los dos de la pasada campaña como el de la primera vuelta de este curso en tierras catalanas. EFE

jag/cb/jpd

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