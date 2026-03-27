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El comité de huelga de los médicos mantiene "intacto" el calendario de paros

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Madrid, 27 mar (EFE).- El comité de huelga de los médicos ha recordado que el calendario de movilizaciones convocadas se mantiene "intacto" y mientras siga adelante la tramitación del anteproyecto de Ley de Estatuto Marco seguirán con el calendario de huelgas convocadas, por el momento, hasta el próximo mes de junio.

En un comunicado, el comité recuerda que la próxima semana de huelga está fijada del 27 al 30 de abril e insisten en que la reunión de ayer "ha servido únicamente para retomar el diálogo, pero que las posturas aún se mantienen muy alejadas".

Las organizaciones del comité formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) critica las "insinuaciones" que ha manifestado la ministra de Sanidad, Mónica García, al dejar entrever que la huelga nacional se desconvocará después de la Semana Santa.

Añaden que siguen sin resolverse "temas de vital importancia" como la clasificación profesional o la jornada y las guardias.

"Después de más de tres horas de intercambio de opiniones, el comité de huelga obtuvo cierto compromiso de mediar con las comunidades autónomas y de facilitar nuevos documentos para analizar en una próxima reunión aún por determinar", han puntualizado.

Los sindicatos del comité aseguran no entender las insinuaciones de la ministra sobre el final de la huelga y señalan que les lleva a pensar "que se trata de una nueva estrategia para confundir a la opinión pública y deslegitimar al interlocutor sindical, atribuyéndole incluso una desunión que no existe".EFE

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