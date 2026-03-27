El BM Caserío, a disfrutar contra el todopoderoso Barça en el Palau Blaugrana

Ciudad Real, 27 mar (EFE).- El BM Caserío de Ciudad Real buscará disfrutar su partido contra el Barça, en el Palau Blaugrana, donde competirán "al máximo", con "sus armas" y tratando de recuperar sensaciones para lograr la permanencia.

Así lo ha destacado en rueda de prensa el entrenador Santiago Urdiales, que ha reconocido que el Barça es "el mejor del mundo", por lo que jugar en el Palau será "un privilegio" que el equipo va "a disfrutar muchísimo".

"Pero que nadie tenga duda de que, aunque el Barça sea el favorito, vamos a intentar competir al máximo, con nuestras armas, aunque sea complicado, y aprovechar este partido para volver a recuperar las sensaciones, para preparar el partido, tan importante o más, contra BM Guadalajara en el Quijote Arena", ha indicado.

El Caserío visita Barcelona para este encuentro correspondiente a la vigesimosegunda jornada de liga Asobal, que se disputará este sábado, a partir de las 12:30 horas, dirigido por los catalanes Miquel Florenza Virgili y Jordi Ausas Busquets.

Urdiales ha pedido a sus jugadores "60 minutos plenos, compitiendo al máximo, dentro de nuestras posibilidades y con la dificultad que tiene este partido", pero sabiendo que "será un premio para todos".

"Están pasando tantas cosas tan rápidas, que no estamos teniendo mucho tiempo para disfrutarlo", ha indicado el técnico cántabro del Caserío, que ha afirmado que para dar la sorpresa “no hay fórmulas".

"Más que pensar en el plan para ganar, lo que hay que hacer es pensar en el plan para mantenerse en el partido, que es realmente complicado. He visto todos sus partidos y en el 90 por ciento de las veces, los tienen sentenciados al descanso. Es un evento increíble para nosotros, vamos a poder disfrutar del partido y ojalá podamos competir, sería precioso", ha añadido.

Urdiales ha considerado que el Barça es “una auténtica selección mundial, con dos jugadores por puesto, que son top mundial y su superioridad, en la liga española, está siendo absoluta".

Urdiales contará con las bajas del lateral Carlos Ocaña, recuperándose de la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha y la del pivote Omar Sherif, convaleciente de una intervención en el menisco interno de la rodilla izquierda, a los que se suma la duda del pivote Juan Lumbreras. EFE

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