Espana agencias

El BM Caserío, a disfrutar contra el todopoderoso Barça en el Palau Blaugrana

Guardar

Ciudad Real, 27 mar (EFE).- El BM Caserío de Ciudad Real buscará disfrutar su partido contra el Barça, en el Palau Blaugrana, donde competirán "al máximo", con "sus armas" y tratando de recuperar sensaciones para lograr la permanencia.

Así lo ha destacado en rueda de prensa el entrenador Santiago Urdiales, que ha reconocido que el Barça es "el mejor del mundo", por lo que jugar en el Palau será "un privilegio" que el equipo va "a disfrutar muchísimo".

"Pero que nadie tenga duda de que, aunque el Barça sea el favorito, vamos a intentar competir al máximo, con nuestras armas, aunque sea complicado, y aprovechar este partido para volver a recuperar las sensaciones, para preparar el partido, tan importante o más, contra BM Guadalajara en el Quijote Arena", ha indicado.

El Caserío visita Barcelona para este encuentro correspondiente a la vigesimosegunda jornada de liga Asobal, que se disputará este sábado, a partir de las 12:30 horas, dirigido por los catalanes Miquel Florenza Virgili y Jordi Ausas Busquets.

Urdiales ha pedido a sus jugadores "60 minutos plenos, compitiendo al máximo, dentro de nuestras posibilidades y con la dificultad que tiene este partido", pero sabiendo que "será un premio para todos".

"Están pasando tantas cosas tan rápidas, que no estamos teniendo mucho tiempo para disfrutarlo", ha indicado el técnico cántabro del Caserío, que ha afirmado que para dar la sorpresa “no hay fórmulas".

"Más que pensar en el plan para ganar, lo que hay que hacer es pensar en el plan para mantenerse en el partido, que es realmente complicado. He visto todos sus partidos y en el 90 por ciento de las veces, los tienen sentenciados al descanso. Es un evento increíble para nosotros, vamos a poder disfrutar del partido y ojalá podamos competir, sería precioso", ha añadido.

Urdiales ha considerado que el Barça es “una auténtica selección mundial, con dos jugadores por puesto, que son top mundial y su superioridad, en la liga española, está siendo absoluta".

Urdiales contará con las bajas del lateral Carlos Ocaña, recuperándose de la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha y la del pivote Omar Sherif, convaleciente de una intervención en el menisco interno de la rodilla izquierda, a los que se suma la duda del pivote Juan Lumbreras. EFE

an/pac/jpd

Últimas Noticias

La Armada detecta buques rusos en el Estrecho y Alborán en operaciones de vigilancia

Infobae

Confirmada la nulidad del concurso que exigía el B2 de catalán a un operario de cementerio

Infobae

Rechazada personación de ayuntamientos de Huelva y Punta Umbría, y admitidas HazteOir.org y Manos Limpias

Rechazada personación de ayuntamientos de Huelva y Punta Umbría, y admitidas HazteOir.org y Manos Limpias

Ayuntamientos de Huelva y Punta Umbría agotarán "todas las vías legales" para personarse en Adamuz

Ayuntamientos de Huelva y Punta Umbría agotarán "todas las vías legales" para personarse en Adamuz

Régis Sonnes: "Queremos dar la cara con equipos que estén más arriba en el ránking"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Podemos abre la puerta a una coalición en Andalucía con Izquierda Unida y Sumar

Podemos abre la puerta a una coalición en Andalucía con Izquierda Unida y Sumar

Un banquero detenido en la isla caribeña de Aruba por presunto blanqueo de capitales en el marco del caso ‘Plus Ultra’ por orden de la Audiencia Nacional

El día de la marmota para los radares de la DGT en Madrid: son vandalizados con regularidad y a veces solo duran unas horas antes de ser destruidos de nuevo

El juez suspende las declaraciones de Íñigo Errejón y Elisa Mouliáa por una operación del abogado de la actriz

Carlos Cuerpo y Arcadi España prometen su cargo y se convierten en los nuevos vicepresidente del Gobierno y ministro de Hacienda

ECONOMÍA

La Inspección de Trabajo exige a Uber Eats el pago de 110 millones de euros por cotizaciones no abonadas de falsos autónomos

La Inspección de Trabajo exige a Uber Eats el pago de 110 millones de euros por cotizaciones no abonadas de falsos autónomos

El Gobierno implantará la jornada de 35 horas para los funcionarios de la Administración central en abril

La Unión Europea pacta una reforma aduanera para endurecer el control sobre plataformas como Shein y Temu

El IPC se dispara un punto hasta el 3,3% tras la subida de los combustibles por la guerra en Irán

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 27 de marzo

DEPORTES

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos

Carolina Marín se despide del bádminton y el entrenador de su infancia recuerda sus primeros años: “Me llamaron y me dijeron, ‘Paco, esta niña es increíble’”

De las clases de flamenco a triunfar en el mundo del bádminton: la historia de Carolina Marín

Las mujeres trans no podrán participar en los próximos Juegos Olímpicos: “El acceso está reservado solo a mujeres biológicas”