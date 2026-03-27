El Ayuntamiento de Huelva pide la dimisión de Óscar Puente por el accidente de Adamuz

Huelva, 27 mar (EFE).- El pleno del Ayuntamiento de Huelva ha aprobado este viernes la propuesta del equipo de Gobierno del PP para exigir la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) que costó la vida a 46 personas, 28 residentes en la provincia onubense.

La propuesta ha salido adelante con el voto a favor del equipo de Gobierno y Vox, y el rechazo del PSOE y del concejal no adscrito, Luis Albillo.

Durante el debate, el primer teniente de alcalde, Felipe Arias, ha insistido en que “detrás del trágico accidente hay responsabilidades políticas que nadie ha asumido” y ha subrayado la gravedad de las informaciones conocidas en las últimas semanas, al tiempo que ha reclamando “memoria, verdad y justicia” para las víctimas.

La iniciativa reafirma el compromiso del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huelva con las familias afectadas, solicita la dimisión del ministro y de los responsables de ADIF, exige una investigación independiente y reclama al Gobierno de España que pida perdón públicamente a las víctimas. EFE

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