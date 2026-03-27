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El 84 % de las deportistas no sabe si hay protocolos contra el acoso en centros deportivos

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Madrid, 27 mar (EFE).- Un 84,1 % de mujeres desconoce si en su instalación deportiva existen protocolos de prevención de acoso y delitos sexuales, según los resultados del informe Entrena Segura, impulsado por la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional (AMDP), junto a la tecnológica URIAXAIT.

El estudio, realizado a nivel estatal sobre la percepción de seguridad de las mujeres en instalaciones deportivas, con una subvención del Ministerio de Igualdad, evidencia sobre una encuesta a nivel estatal "una importante brecha entre la normativa vigente y su aplicación real en el día a día de las deportistas", según la AMDP.

El informe destaca que el miedo a sufrir agresiones, aunque no siempre predominante, actúa como un "mecanismo de expulsión" del deporte para muchas mujeres y que la "falta de información impide que las mujeres sepan cómo actuar ante situaciones de riesgo, vulnerando derechos recogidos en la legislación deportiva".

Según los datos, solo un 14,4 % de las deportistas tiene certeza de que existen protocolos y están visibles; más de la mitad no sabe si existen y un porcentaje significativo duda de su aplicación real.

También apunta que el 37% de las experiencias recogidas están vinculadas a emociones negativas como miedo o enojo y que cerca del 50 % de las emociones asociadas a la práctica deportiva tienen carga negativa, lo que puede influir directamente en el abandono deportivo.

Además, un 31,8 % de las mujeres no tiene claro que pueda expresar incomodidad sin ser juzgada.

Entre sus conclusiones subraya que existe una percepción persistente de vigilancia, incomodidad y falta de canales de expresión y pone de relieve la necesidad de adaptar las estrategias de seguridad a cada tipo de instalación, ya que las condiciones varían significativamente entre espacios cerrados, abiertos, urbanos o rurales.

La AMDP afirmó que "la seguridad debe entenderse no como una ausencia de agresión, sino como una garantía efectiva de un entorno donde entrenar no implique sensación de vigilancia constante ni dificultad para expresar incomodidad".

La asociación explicó que Entrena Segura utiliza un sistema basado en inteligencia artificial, que analiza datos cuantitativos y cualitativos para evaluar la seguridad en instalaciones deportivas.

Con ellos se generan diagnósticos y recomendaciones específicas para cada espacio, con el objetivo de detectar riesgos y situaciones de inseguridad, mejorar la respuesta institucional y privada de las instalaciones e iIncrementar la participación femenina en el deporte.

La herramienta está disponible para la evaluación personalizada de instalaciones deportivas de ayuntamientos, consejerías deportivas, centros de alto rendimiento y campus deportivos universitarios. EFE

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