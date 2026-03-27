Bustinduy considera inaceptables las imágenes de la detención del exdiputado de Podemos

Madrid, 27 mar (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, considera que son "inaceptables" las imágenes grabadas por varios testigos sobre la detención policial del exdiputado autonómico de Podemos Serigne Mbaye anoche en Madrid y ha rechazado que se normalice la violencia.

Durante su intervención en el VI Foro Económico 'El liderazgo de España en la estrategia europea', organizado por el periódico digital "elDiario.es", Bustinduy se ha referido a la actuación policial que concluyó con la detención de siete personas, entre ellas el exparlamentario que fue puesto en libertad pocas horas después.

"Las imágenes que vimos de la detención de Serigne Mbaye y otras personas son absolutamente inaceptables y no puede tener cabida la normalización de estas imágenes", ha aseverado el ministro.

Bustinduy ha lamentado que si no le hubiera ocurrido a "un líder social que ha sido representante público de Podemos en las instituciones no nos habríamos enterado".

"No se puede normalizar en una democracia digna de tal nombre que se ejerza este tipo de violencia por razones políticas, por razones raciales, no se puede, hay que denunciarlo. Yo quiero agradecer a la gente que ayer se movilizó para denunciar esta situación", ha señalado el responsable de Derechos Sociales.

Además, ha expresado su preocupación "ante la violencia dirigida explícitamente a mujeres de izquierdas y a organizaciones políticas de izquierdas, que tiene muchas formas porque llevamos una década de montajes policiales, persecuciones judiciales que acaban en nada, señalamientos y hostigamientos".

Bustinduy ha lamentado la "larga lista" de personas de izquierdas que han sufrido persecución política por el hecho de ejercer funciones de representación pública, como Mónica Oltra, Ada Colau, Pablo Iglesias, Irene Montero, Rita Maestre o Vicky Rosell. EFE