Espana agencias

Bolivia contra Irak y Jamaica contra Republica Democrática del Congo por 2 últimos cupos

Guardar

(Corrige en el título rival de Jamaica. Bien: República Democrática del Congo)

Redacción Deportes, 26 mar (EFE).- Las selecciones de Bolivia y Jamaica avanzaron este jueves a los partidos decisivos de la repesca intercontinental por los últimos dos cupos libres en la edición 23 del Mundial, que acogerá desde el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá a selecciones de 48 países.

Bolivia, que busca jugar un Mundial por cuarta vez en su historia y cortar una ausencia que ya dura 32 años, se medirá con Irak el 31 de marzo, mismo día en que Jamaica, decidida a repetir la experiencia obtenida en Francia'98, chocará con República Democrática del Congo.

El ganador de la final de la repesca que jugarán Irak y Bolivia caerá en el Grupo I donde están emparejadas las selecciones de Francia, Senegal y Noruega.

El mejor entre Jamaica y República Democrática del Congo se sumará en el Grupo K a los equipos de Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Moisés Paniagua y Miguel Terceros dieron este jueves con sus goles el golpe de timón al partido contra Surinam que ha puesto a Bolivia en la final del próximo martes contra Irak, cuyo único Mundial lo jugó precisamente en México, en 1986.

La Verde y los Leones de la Mesopotamia se enfrenarán en el estadio BBVA de la ciudad mexicana de Monterrey, mismo escenario en el que los dirigidos por Oscar Villegas derrotaron hoy de remontada por 2-1 a la selección de Surinam, que se fue adelante con gol de Liam van Gelderen.

El estadio Akron, de la ciudad mexicana de Guadalajara, fue escenario de la victoria de Jamaica sobre Nueva Caledonia por 0-1 con un tanto de Bailey Cadamarteri. Y también acogerá la final del próximo martes entre los Reggae Boyz y los Leopardos, que tienen una lejana historia en el Mundial, el de Alemania'74, bajo el nombre de Zaire.

- Finales de la repesca intercontinental:

31.03: Irak-Bolivia en el estadio BBVA de Monterrey.

31.03: República Democrática del Congo-Jamaica en el estadio Akron de Guadalajara. EFE

(foto)

Últimas Noticias

Russell lidera los primeros libres del GP de Japón

Infobae

Las procesiones de Semana Santa viven un nuevo apogeo

Infobae

La jueza recaba hoy los primeros testimonios sobre el accidente en El Bocal

Infobae

4-2. Chile remonta para vencer a la mundialista Cabo Verde en amistoso en Auckland

Infobae

Bolivia contra Irak y Jamaica contra Nueva Caledonia por los 2 últimos cupos al Mundial

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

49 años del peor accidente aéreo de la historia que dejó 583 muertos en Tenerife: el descontrol del aeropuerto de Los Rodeos por una bomba en Las Palmas

49 años del peor accidente aéreo de la historia que dejó 583 muertos en Tenerife: el descontrol del aeropuerto de Los Rodeos por una bomba en Las Palmas

Un Ayuntamiento del PP ‘permite’ desde hace años que los pacientes de un hospital del Grupo Quirón aparquen en dos parcelas protegidas: “Su uso es ilegal y han desaparecido árboles”

La Justicia niega la nacionalidad española a una mujer al no quedar acreditado su origen sefardí: rechaza que la “simple coincidencia de un apellido” sea prueba suficiente

Los dos hermanos acusados de matar a Francisca Cadenas en Hornachos ingresan en la cárcel de Sevilla II

La eutanasia según las estadísticas: el 15% de las solicitudes fueron denegadas y menos de la mitad de las peticiones recibieron la prestación de ayuda para morir

ECONOMÍA

Los coches eléctricos apenas ahorrarán 50 euros al año con la rebaja del IVA de la luz, los de gasolina pueden llegar hasta los 400

Los coches eléctricos apenas ahorrarán 50 euros al año con la rebaja del IVA de la luz, los de gasolina pueden llegar hasta los 400

La hipoteca fija gana la batalla a la variable y se convierte en la “mejor opción” ante la escalada del euríbor

¿Cuándo hay que quitar a los hijos de la declaración de la renta?

La ‘guerra’ del diésel: los consumidores denuncian que las grandes cadenas han subido el gasóleo hasta 5 céntimos y los gasolineros lo niegan

El engaño de los huevos camperos en los supermercados: aumentan su precio pese a que las gallinas permanecen en confinamiento desde noviembre

DEPORTES

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos

Carolina Marín se despide del bádminton y el entrenador de su infancia recuerda sus primeros años: “Me llamaron y me dijeron, ‘Paco, esta niña es increíble’”

De las clases de flamenco a triunfar en el mundo del bádminton: la historia de Carolina Marín

Las mujeres trans no podrán participar en los próximos Juegos Olímpicos: “El acceso está reservado solo a mujeres biológicas”

Carolina Marín anuncia su retirada del bádminton profesional: “Mi camino acaba aquí”