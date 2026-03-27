Bolivia contra Irak y Jamaica contra Republica Democrática del Congo por 2 últimos cupos

(Corrige en el título rival de Jamaica. Bien: República Democrática del Congo)

Redacción Deportes, 26 mar (EFE).- Las selecciones de Bolivia y Jamaica avanzaron este jueves a los partidos decisivos de la repesca intercontinental por los últimos dos cupos libres en la edición 23 del Mundial, que acogerá desde el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá a selecciones de 48 países.

Bolivia, que busca jugar un Mundial por cuarta vez en su historia y cortar una ausencia que ya dura 32 años, se medirá con Irak el 31 de marzo, mismo día en que Jamaica, decidida a repetir la experiencia obtenida en Francia'98, chocará con República Democrática del Congo.

El ganador de la final de la repesca que jugarán Irak y Bolivia caerá en el Grupo I donde están emparejadas las selecciones de Francia, Senegal y Noruega.

El mejor entre Jamaica y República Democrática del Congo se sumará en el Grupo K a los equipos de Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Moisés Paniagua y Miguel Terceros dieron este jueves con sus goles el golpe de timón al partido contra Surinam que ha puesto a Bolivia en la final del próximo martes contra Irak, cuyo único Mundial lo jugó precisamente en México, en 1986.

La Verde y los Leones de la Mesopotamia se enfrenarán en el estadio BBVA de la ciudad mexicana de Monterrey, mismo escenario en el que los dirigidos por Oscar Villegas derrotaron hoy de remontada por 2-1 a la selección de Surinam, que se fue adelante con gol de Liam van Gelderen.

El estadio Akron, de la ciudad mexicana de Guadalajara, fue escenario de la victoria de Jamaica sobre Nueva Caledonia por 0-1 con un tanto de Bailey Cadamarteri. Y también acogerá la final del próximo martes entre los Reggae Boyz y los Leopardos, que tienen una lejana historia en el Mundial, el de Alemania'74, bajo el nombre de Zaire.

- Finales de la repesca intercontinental:

31.03: Irak-Bolivia en el estadio BBVA de Monterrey.

31.03: República Democrática del Congo-Jamaica en el estadio Akron de Guadalajara. EFE

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