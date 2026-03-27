Bidasoa-Irun advierte del peligro de Gustavo Andade y Ahmed El Khouga

Irun (Gipuzkoa), 27 mar. (EFE).- El entrenador del Irudek Bidasoa-Irun, Álex Mozas, mostró hoy un gran respeto por el colista, el Balonmano Guadalajara, al que se enfrenta este domingo y focalizó muchos de sus peligros en el buen hacer del brasileño Gustavo Andrade y del egipcio Ahmed El Khougaen.

"Una de las claves para ganar este partido pasa por controlar al lateral brasileño que han fichado (Andrade), que es buen jugador, y al zurdo El Khouga, además de frenar la dirección de Joan Blanco y su conexión con el pivote", señaló este viernes el preparador madrileño en el pabellón Artaleku.

Mozas considera que su adversario tiene una posición clasificatoria "engañosa porque han competido bien en todos los partidos, como hicieron contra Granollers o en la victoria ante Valladolid y es un equipo que tiene más de lo que apunta la clasificación".

Mozas confía en que el parón de dos semanas pueda venir bien a su equipo "por la carga de partidos y lesionados" que tenía, aunque además advierte que "corta el ritmo de competición", por lo que el resultado del David Santamaría dirá si el descanso "ha sido bueno o no".

El extremo Xabi González, por su parte, coincidió con su técnico al individualizar el mayor peligro de los alcarreños, que para él pasa también por Andrade y Rl Khougaen, "ya que tienen los dos mucho gol y han mejorado mucho al Balonmano Guadalajara". EFE

cr/ab/og