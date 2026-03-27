Ansotegi califica como "muy complicado" el encuentro ante el Almería

San Sebastián, 27 mar (EFE).- Jon Ansotegi, técnico de la Real Sociedad B, es consciente de la complejidad del encuentro ante el Almería al tratarse de un equipo con varios futbolistas con pasado en Primera División.

El filial txuri urdin se medirá este domingo al Almería en el UD Almería Stadium, un encuentro "muy complicado" tal y como ha señalado el entrenador Jon Ansotegi este viernes en declaraciones facilitadas por el club.

"Es uno de los equipos candidatos a subir a Primera División. Hacen muchos goles porque tienen futbolistas de mucha calidad, por lo que no será fácil para nosotros", ha indicado sobre el rival. Además, es consciente de que hay jugadores "con muchos minutos en Primera", algo que el filial realista no tiene.

El técnico vizcaíno ha comentado que el equipo no tiene bajas por lesión salvo Orobengoa y Lebarbier, lesionados de larga duración. Como nota positiva, recupera a Jon Balda y Gorka Carrera tras haberse perdido el encuentro de la pasada jornada ante el Granada por sanción, aunque pierde a Ochieng al haber sido convocado con la selección absoluta de Kenia. EFE

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