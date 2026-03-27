4-1. Venezolanos Alfonzo y Rondón doblegan 4-1 a Trinidad y Tobago

Redacción internacional, 27 mar (EFE).- Los dobletes de David Alfonzo y el veterano Salomón Rondón dieron este viernes la victoria 4-1 a Venezuela sobre Trinidad y Tobago en un partido amistoso de la FIFA Series 2026 diputado en Taskent, la capital de Uzbekistán, que marcó el comienzo de la era de Oswaldo Vizcarrondo al frente de la Vinotinto.

Alfonzo igualó, en el minuto 60, las acciones con el conjunto de Derek King con un ingreso por la banda que superó a la defensa y lo puso en un cara a cara con Denzil Smith.

El joven lateral igualó hasta entonces un marcador que Reon Moore había puesto a correr a favor de los trinitenses en el minuto 52.

Pero Alfonzo, en el 67, repitió con éxito su entrada por el lateral y marcó un doblete que dio momentáneamente a los venezolanos una ventaja 2-1.

Los pupilos de Vizcarrondo fueron imponiendo así su ritmo a un partido que se anticipaba complejo y que se inauguró con penalti sentenciado a los 40 segundos de iniciado el compromiso, pero que el venezolano Christopher Varela -autor de la falta tras una entrada fuerte contra el atacante rival- logró desviar y alcanzó a rozar el travesaño.

Fue la entrada Salomón Rondón, delantero del Pachuca mexicano, la que completó la tarea ofensiva de la Vinotinto, que empezó desordenada y fue avanzando hasta conquistar el área rival.

Rondón amplió la ventaja, en el minuto 81, al rematar con la derecha una pelota con la que avanzó un buen tramo hasta encontrarse de frente con Smith.

Siguiendo el mismo guión, cinco minutos después, el internacional venezolano ratificó su condición de máximo goleador en la historia de su seleccionado, al firmar el 4-1.

De esta forma, el equipo venezolano extendió el dominio en las estadísticas ante los Soca Warriors, ahora con tres triunfos y un empate, todos en amistosos internacionales.

Venezuela se enfrentará el próximo lunes ante el local Uzbekistán, mientras que los trinitenses encadenan dos derrotas consecutivas, tras perder 3-0 en un amistoso ante Bolivia, el pasado 15 de marzo.

Ficha técnica:

4. Venezuela: Christopher Varela (Jesús Camargo m.86), Luis Balbo (Teo Quintero m.78), Alejandro Marqués (Salomón Rondón m.62) , Jorge Yriarte (Luis González m.78), Jon Aramburu, Gleiker Mendoza (Carlos Sosa m.78), Delvin Alfonzo (Jovanny Bolívar m.86), Diego Osio, Gustavo González (Cristian Cásseres m.62), Andrusw Araujo, Keiber Lamadrid (Telasco Segovia m.62).

Entrenador: Oswaldo Vizcarrondo.

1. Trinidad y Tobago: Denzil Smith, Levi García, Duane Muckette (Nathaniel James m.68), Ryan Telfer (Real Gill m.68), Jerrin Jackie, Rio Cardines ( Jaylen Yearwood m.83), Dantaye Gilbert ( Daniel David m.68), Reon Moore (Roald Mitchell m.68), Justin García ( Adam Pierre m.74), Noah Powder, Andre Rampersad.

Entrenador: Derek King.

Goles: 0-1 Reon Moore (m.52); 1-1 Delvin Alfonzo (m. 60); 2-1 Delvin Alfonzo (m.67); 3-1 Salomón Rondón (m. 81); 4-1 Salomón Rondón (m. 85).

Árbitro: El urzbeko Lutfullin Rustam amonestó a Andre Rampersad (Trinidad y Tobago, m.50), Gleiker Mendoza (Venezuela, m.73) y Real Gill (Trinidad y Tobago m.90+3).

Incidencias: partido amistoso de la FIFA Series 2026 jugado en el estadio Pakhtakor Markaziy de Taskent, la capital de Uzbekistán.EFE