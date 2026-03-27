0-1. Jamaica derrota a Nueva Caledonia y jugará con RDC por el pase al Mundial

Guadalajara (México), 26 mar (EFE).- Jamaica derrotó este jueves por 0-1 a Nueva Caledonia en partido de la repesca intercontinental jugado en el estadio Akron de Guadalajara, y enfrentará el 31 de marzo en el mismo escenario a República Democrática del Congo (RDC) por el pase al Mundial 2026.

Bailey Cadamarteri marcó el único gol del partido.

Jamaica, la selección número 70 en el ránking FIFA, dominó desde el inicio al equipo neocaledonio, 150 del mundo, con Bailey Cadamarteri y Tyreece Campbell como principales referentes ofensivos.

Reflejó su superioridad al minuto 18 en una falta fuera del área que cobró Ronaldo Webster con disparo raso que pasó por debajo de la barrera que el guardameta Rocky Nyikeine atacó de manera deficiente y en el rebote Cadamarteri envió el balón a la red para el 0-1.

Cadamarteri dejó escapar el segundo al 39, en una jugada por derecha en la que remató a segundo poste, pero ahora sí, Nyikeine se quedó con el balón.

Nueva Caledonia tuvo su opción más clara al 42 gracias a un disparo de Jean-Jacques Katrawa que atajó Andre Blake.

La segunda mitad ofreció un ir y venir continuó en el que el conjunto jamaicano generó las mejores oportunidades, pero Campbell y Cadamarteri no estuvieron finos en sus remates a portería.

En los minutos finales Nueva Caledonia se volcó por el empate, aunque la deficiente técnica de sus elementos les impidió contratar.

- Ficha técnica:

0. Nueva Caledonia: Rocky Nyikeine; Fonzy Ranchain (Germain Haewegene, m.83), Morgan Mathelon, Didier Simane, Joseph Athale; Jekob Jeno, Joris Kenon, Angelo Fulgini; Cesar Zeoula (Shene Welepane, m.83), Georges Gope-Fenepej (Lues Waya, m.75), Jean-Jacques Katrawa (Kakua Waia, m.68).

Seleccionador: Johann Sidaner.

1. Jamaica: Andre Blake; Ethan Pinnock, Richard King (Amarii Bell, m.84), Joel Latibeaudiere, Ronaldo Webster; Ephron Mason-Clark (Damion Lowe, m.84), Isaac Hayden, Karoy Anderson; Andre Brooks (Bobby de Cordova-Reid, m.46), Bailey Cadamarteri (Jamal Lowe, m.79), Tyreece Campbell (Leon Bailey, m.68).

Seleccionador: Rudolph Speid.

Gol: 0-1, m.18: Cadamarteri.

Arbitro: Gustavo Tejera, de Uruguay.

Incidencias: Partido de repesca intercontinental para el Mundial 2026 jugado en el estadio Akron de Guadalajara (Jalisco). EFE

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