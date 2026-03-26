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Vox abre expediente a Espinosa de los Monteros para expulsarlo del partido

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Madrid, 26 mar (EFE).- El exportavoz de Vox en el Congreso Iván Espinosa de los Monteros ha informado este jueves de que el partido liderado por Santiago Abascal le comunicó el pasado lunes una apertura de expediente para expulsarle de la formación.

A través de un mensaje en X, el ahora presidente del centro de pensamiento Atenea, creado por él mismo, ha explicado que el lunes pasado, sobre las 20:30 horas, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, convocó elecciones anticipadas. Dos horas y media más tarde, a las 23:01, añade, Vox le comunica que le abre expediente para expulsarle del partido.

El pasado día 18 un grupo de exdirigentes de Vox, encabezados por Espinosa de los Monteros, difundieron un manifiesto en contra de la dirección nacional liderada por Abascal en el que exigían la convocatoria de un congreso extraordinario "con plazos suficientes y reglas claras".

"Es hora de abrir el debate sobre el futuro de Vox", afirmaban los firmantes del manifiesto, entre los que estaban también el diputado y exsecretario general de la formación Javier Ortega Smith, el exvicepresidente del partido Víctor González Coello de Portugal y el expresidente en Murcia José Ángel Antelo, entre otros. EFE

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