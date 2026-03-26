Un operario del Nou Mestalla, en buen estado tras ser evacuado por un golpe en la cabeza

València, 26 mar (EFE).- Un trabajador de las obras del Nou Mestalla fue trasladado esta tarde a un centro hospitalario tras haber sufrido un golpe en la cabeza en una caída, según confirmaron fuentes del club, que trasladaron que el operario se encuentra en buen estado.

Esas mismas fuentes explicaron que el trabajador creyó que se le venía una carga encima, lo que le llevó a apartarse y a sufrir una caída en la que se golpeó la cabeza.

Dos ambulancias se trasladaron a las obras y el trabajador fue trasladado rápidamente a un centro hospitalario, aunque se encuentra en buen estado. EFE.