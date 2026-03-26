Therese multiplicó por diez las lluvias habituales en marzo en varios puntos de Canarias

Santa Cruz de Tenerife, 26 mar (EFE).- La borrasca Therese multiplicó por más de diez las precipitaciones habituales de todo el mes de marzo en varios puntos del archipiélago, según ha constatado la Consejería de Transición Ecológica y Energía a partir de los datos recopilados en su red de estaciones meteorológicas.

Durante el paso de la borrasca, que ha afectado a Canarias entre el 17 y el 25 de marzo, se han alcanzado valores máximos de hasta 474 litros por metro cuadrado (l/m2) en la estación de El Reventón, en Puntagorda (La Palma).

Otros registros destacados son los 394 l/m2 en Breña Baja, 380,3 en Tigalate (La Palma), 277,4 en La Frontera (El Hierro) y 260,3 en la Vega de San Mateo (Gran Canaria).

En algunos casos, estos datos suponen acumulados equivalentes a más de diez veces la precipitación media mensual de marzo, lo que evidencia la magnitud del fenómeno, recalca Transición Ecológica en un comunicado.

En cuanto al viento, se han registrado rachas máximas de hasta 111 kilómetros por hora en estaciones como Malpaso (El Hierro) y Santa Cruz de La Palma, así como valores superiores a los 100 km/h en distintos puntos de Tenerife y Gran Canaria.

Especialmente significativo fue el episodio registrado el 24 de marzo, cuando se acumularon hasta 182,3 l/m2 en un solo día en La Palma, además de superarse los 100 litros en diferentes estaciones de Tenerife y Gran Canaria.

La distribución territorial de las lluvias muestra una mayor incidencia en las islas occidentales y en zonas de medianías y cumbre, donde el relieve actúa como factor intensificador, un patrón que es característico de los episodios de inestabilidad en Canarias, aunque en esta ocasión se ha producido con una intensidad especialmente destacada, subraya Transición Ecológica. EFE