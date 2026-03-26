Espana agencias

Therese multiplicó por diez las lluvias habituales en marzo en varios puntos de Canarias

Guardar

Santa Cruz de Tenerife, 26 mar (EFE).- La borrasca Therese multiplicó por más de diez las precipitaciones habituales de todo el mes de marzo en varios puntos del archipiélago, según ha constatado la Consejería de Transición Ecológica y Energía a partir de los datos recopilados en su red de estaciones meteorológicas.

Durante el paso de la borrasca, que ha afectado a Canarias entre el 17 y el 25 de marzo, se han alcanzado valores máximos de hasta 474 litros por metro cuadrado (l/m2) en la estación de El Reventón, en Puntagorda (La Palma).

Otros registros destacados son los 394 l/m2 en Breña Baja, 380,3 en Tigalate (La Palma), 277,4 en La Frontera (El Hierro) y 260,3 en la Vega de San Mateo (Gran Canaria).

En algunos casos, estos datos suponen acumulados equivalentes a más de diez veces la precipitación media mensual de marzo, lo que evidencia la magnitud del fenómeno, recalca Transición Ecológica en un comunicado.

En cuanto al viento, se han registrado rachas máximas de hasta 111 kilómetros por hora en estaciones como Malpaso (El Hierro) y Santa Cruz de La Palma, así como valores superiores a los 100 km/h en distintos puntos de Tenerife y Gran Canaria.

Especialmente significativo fue el episodio registrado el 24 de marzo, cuando se acumularon hasta 182,3 l/m2 en un solo día en La Palma, además de superarse los 100 litros en diferentes estaciones de Tenerife y Gran Canaria.

La distribución territorial de las lluvias muestra una mayor incidencia en las islas occidentales y en zonas de medianías y cumbre, donde el relieve actúa como factor intensificador, un patrón que es característico de los episodios de inestabilidad en Canarias, aunque en esta ocasión se ha producido con una intensidad especialmente destacada, subraya Transición Ecológica. EFE

Últimas Noticias

A prisión diez de los 15 detenidos por tráfico de inmigrantes y 'petaqueo' en Almería y Granada

La autoridad judicial ha decidido enviar a prisión preventiva a una decena de implicados en una trama delictiva dedicada a facilitar entradas irregulares y abastecimiento ilegal de combustible, mientras otros cinco permanecen investigados tras una amplia operación policial en Andalucía

A prisión diez de los 15 detenidos por tráfico de inmigrantes y 'petaqueo' en Almería y Granada

Koldo pide al TS que retransmita públicamente y en directo el juicio de las mascarillas como hizo con el del 'procés'

La defensa de Koldo García ha reclamado máxima transparencia en el proceso judicial por la compra de material sanitario durante la pandemia y exige transmisión abierta mediante una señal institucional para garantizar el derecho a un juicio plenamente público

Koldo pide al TS que retransmita públicamente y en directo el juicio de las mascarillas como hizo con el del 'procés'

El Congreso aprueba y envía al BOE la reforma del Código Penal que eleva penas para atajar la multirreincidencia

Las nuevas disposiciones, respaldadas por una amplia mayoría parlamentaria y rechazadas por partidos de izquierda, endurecen condenas y suman cambios clave como mayores sanciones por estafas, robos de móviles, fraude energético y suministro ilegal de combustible

El Congreso aprueba y envía al BOE la reforma del Código Penal que eleva penas para atajar la multirreincidencia

Gobierno Vasco dice que llevar el 'Guernica' a Euskadi es un acto de memoria y reparación

Infobae

El juez rechaza suspender la declaración de Mouliaá por la querella de Errejón contra ella

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Junta Electoral prohíbe el uso del DNI digital para votar tras la solicitud del PP por las dudas sobre su verificación

La Junta Electoral prohíbe el uso del DNI digital para votar tras la solicitud del PP por las dudas sobre su verificación

Penas de hasta tres años de cárcel por robar móviles y condena por ‘petaqueo’: las claves de la nueva Ley de multirreincidencia

Reconocen la incapacidad permanente parcial a una limpiadora que sufrió un desgarro de menisco en la rodilla derecha mientras trabajaba

El Parlamento Europeo aprueba con condiciones el acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos

El CIS cuela una pregunta sobre la negativa de Sánchez a que EEUU use las bases de Rota y Morón en la guerra de Irán en una encuesta sobre sexualidad

ECONOMÍA

La Seguridad Social rectifica: corregirá el recorte excesivo a las pensiones máximas de jubilación anticipada de forma retroactiva

La Seguridad Social rectifica: corregirá el recorte excesivo a las pensiones máximas de jubilación anticipada de forma retroactiva

El Parlamento Europeo aprueba con condiciones el acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos

La ministra de Vivienda dice que “trasteros y cuartos de escobas” no son habitables, pero deja en manos de los ciudadanos denunciar a los portales inmobiliarios

La OCDE prevé que la guerra en Irán restará una décima al crecimiento del PIB en España en 2026

Hacienda adaptará el impuesto a las grandes fortunas para aplicar el límite en la cuota a los no residentes

DEPORTES

Las mujeres trans no podrán participar en los próximos Juegos Olímpicos: “El acceso está reservado solo a mujeres biológicas”

Las mujeres trans no podrán participar en los próximos Juegos Olímpicos: “El acceso está reservado solo a mujeres biológicas”

Carolina Marín anuncia su retirada del bádminton profesional: “Mi camino acaba aquí”

Las limitaciones de Aston Martin con las vibraciones: “Creo que podríamos completar media carrera”

¿Mbappé, Bellingham o Brahim? La encrucijada de Arbeloa con una plantilla adaptada a las bajas

Audrey Pascual desvela en ‘La Revuelta’ cuánto dinero equivale a dos oros, una plata y un bronce en los Juegos Paralímpicos de Invierno