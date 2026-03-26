Segunda jornada de Luis García sin ocho internacionales y con otros en el gimnasio

Sevilla, 26 mar (EFE).- Luis García Plaza dirigió este jueves su segunda sesión de trabajo como entrenador del Sevilla, cargo en el que ha sustituido esta semana al argentino Matías Almeyda, y lo ha hecho con la plantilla muy mermada en número ya que hasta ocho futbolistas están concentrados con sus selecciones, otros tres se ejercitaron en el gimnasio y dos están en proceso de rehabilitación de lesiones.

El técnico madrileño se inauguró el miércoles al frente de sus nuevos jugadores, posteriormente fue presentado a la prensa y este jueves volvió a trabajar en la ciudad deportiva sevillista, en la que tres jugadores, los defensas César Azpilicueta y Kike Salas y el medio francés Lucien Agoumé, se ejercitaron en el interior de las instalaciones para gestionar cargas, informó el club.

Agoumé será baja segura por acumulación de amonestaciones para el debut de Luis García en el banquillo, fijado para dentro de dos domingos, el próximo 5 de abril, en el estadio Carlos Tartiere ante el Oviedo, actual colista en LaLiga frente al que también estarán ausentes el delantero Gerard Fernández 'Peque' y el central brasileño Marcao Teixeira, éstos por lesión.

El nuevo preparador sevillista no ha podido saludar aún, y no lo hará hasta que se vayan incorporando paulatinamente la próxima semana, a los internacionales suizos Djibril Sow y Rubén Vargas, los nigerianos Chidera Ejuke y Akor Adams, el griego Odysseas Vlachodimos, el noruego Orjan Nyland, el serbio Nemanja Gudelj y el chileno Gabriel Suazo. EFE