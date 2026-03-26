Espana agencias

Scariolo: "Una victoria que nos acerca al objetivo y nos reafirma en la Euroliga"

Guardar

Madrid, 26 mar (EFE).- Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid, remarcó que el triunfo de este jueves ante el Anadolu Efes por 82-71 "acerca" aún más al objetivo del equipo y les "reafirma" en la Euroliga, donde ya son segundos empatados con el Olympiacos.

"Victoria muy importante que nos acerca a nuestro objetivo. Nos reafirma en una Euroliga de tan alto nivel. Sabíamos que íbamos a tener un inicio complicado, también por la calidad del Efes. Han sabido proteger bien su pintura en el primer cuarto especialmente, con Poirier y Jones, son dos de los grandes protectores del aro. Nuestro porcentaje de dos no ha sido como el habitual y cuando hemos movido la pelota por fuera y hemos arrancado de una manera más convencida, hemos mejorado, a pesar de que ellos han peleado hasta el final", analizó en la rueda de prensa posterior la duelo.

Con un récord de 22-12 a falta de cuatro jornadas para el fin de la liga, los blancos sumaron su décimo séptima victoria en casa y elevan aún más sus números como el mejor local de toda la Euroliga (17-1).

En un partido coral de sus jugadores, la "inteligencia" de Gabriel Deck y la "seriedad" de Llull fueron claves para ayudar a los suyos.

"Deck es importante por su dureza e inteligencia y por su capacidad al poste bajo. Ha hecho un gran partido y completamos el puesto de '3'. Hoy a Mario le ha tocado jugar menos minutos pero estamos bien", afirmó.

Sobre el capitán, que tuvo un impacto inmediato con su salida en el segundo cuarto, elogió su "clase, experiencia y seriedad", que a la postre fueron claves para la remontada: "El equipo ha empezado un poco espeso y su entrada al campo ha reafirmado un crecimiento. Ha sabido conectar con nuestros hombres grandes. Por eso le he puesto al inicio del tercer cuarto. Ha jugado muchos minutos pero con muy buen rendimiento", finalizó. EFE

Últimas Noticias

El Liceo deja escapar la primera bala por la Final a Ocho; el Barça será segundo de grupo

Infobae

España disputará ante Perú en Puebla (México) su último partido previo al Mundial

Infobae

Gattuso: "Nos hemos complicado la vida nosotros mismos, pero ahora vamos a por la final"

Infobae

Feijóo considera que "las instituciones que debían proteger a Noelia le fallaron"

Infobae

Un acertante de Las Palmas gana más de 1,2 millones de euros en La Primitiva de hoy jueves

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia niega la nacionalidad española a una mujer al no quedar acreditado su origen sefardí: rechaza que la “simple coincidencia de un apellido” sea prueba suficiente

La Justicia niega la nacionalidad española a una mujer al no quedar acreditado su origen sefardí: rechaza que la “simple coincidencia de un apellido” sea prueba suficiente

Los dos hermanos acusados de matar a Francisca Cadenas en Hornachos ingresan en la cárcel de Sevilla II

La eutanasia según las estadísticas: el 15% de las solicitudes fueron denegadas y menos de la mitad de las peticiones recibieron la prestación de ayuda para morir

Quién es Arcadi España, el economista valenciano que sustituye a María Jesús Montero como ministro de Hacienda

Pedro Sánchez nombra a Carlos Cuerpo como vicepresidente primero y a Arcadi España como nuevo ministro de Hacienda tras la marcha de María Jesús Montero

ECONOMÍA

¿Cuándo hay que quitar a los hijos de la declaración de la renta?

¿Cuándo hay que quitar a los hijos de la declaración de la renta?

La ‘guerra’ del diésel: los consumidores denuncian que las grandes cadenas han subido el gasóleo hasta 5 céntimos y los gasolineros lo niegan

El engaño de los huevos camperos en los supermercados: aumentan su precio pese a que las gallinas permanecen en confinamiento desde noviembre

El Parlamento Europeo blinda los depósitos de los ahorradores y endurece la legislación sobre quiebras bancarias

La estafa del hilo invisible pone en alerta a los bancos: todo lo que necesitas saber antes de sacar dinero en efectivo

DEPORTES

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos

Carolina Marín se despide del bádminton y el entrenador de su infancia recuerda sus primeros años: “Me llamaron y me dijeron, ‘Paco, esta niña es increíble’”

De las clases de flamenco a triunfar en el mundo del bádminton: la historia de Carolina Marín

Las mujeres trans no podrán participar en los próximos Juegos Olímpicos: “El acceso está reservado solo a mujeres biológicas”

Carolina Marín anuncia su retirada del bádminton profesional: “Mi camino acaba aquí”