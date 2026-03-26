Scariolo: "Una victoria que nos acerca al objetivo y nos reafirma en la Euroliga"

Madrid, 26 mar (EFE).- Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid, remarcó que el triunfo de este jueves ante el Anadolu Efes por 82-71 "acerca" aún más al objetivo del equipo y les "reafirma" en la Euroliga, donde ya son segundos empatados con el Olympiacos.

"Victoria muy importante que nos acerca a nuestro objetivo. Nos reafirma en una Euroliga de tan alto nivel. Sabíamos que íbamos a tener un inicio complicado, también por la calidad del Efes. Han sabido proteger bien su pintura en el primer cuarto especialmente, con Poirier y Jones, son dos de los grandes protectores del aro. Nuestro porcentaje de dos no ha sido como el habitual y cuando hemos movido la pelota por fuera y hemos arrancado de una manera más convencida, hemos mejorado, a pesar de que ellos han peleado hasta el final", analizó en la rueda de prensa posterior la duelo.

Con un récord de 22-12 a falta de cuatro jornadas para el fin de la liga, los blancos sumaron su décimo séptima victoria en casa y elevan aún más sus números como el mejor local de toda la Euroliga (17-1).

En un partido coral de sus jugadores, la "inteligencia" de Gabriel Deck y la "seriedad" de Llull fueron claves para ayudar a los suyos.

"Deck es importante por su dureza e inteligencia y por su capacidad al poste bajo. Ha hecho un gran partido y completamos el puesto de '3'. Hoy a Mario le ha tocado jugar menos minutos pero estamos bien", afirmó.

Sobre el capitán, que tuvo un impacto inmediato con su salida en el segundo cuarto, elogió su "clase, experiencia y seriedad", que a la postre fueron claves para la remontada: "El equipo ha empezado un poco espeso y su entrada al campo ha reafirmado un crecimiento. Ha sabido conectar con nuestros hombres grandes. Por eso le he puesto al inicio del tercer cuarto. Ha jugado muchos minutos pero con muy buen rendimiento", finalizó. EFE