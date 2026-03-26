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Sánchez se despide de Montero como "la mejor política" que ha conocido nunca

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Madrid, 26 mar (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido este jueves a María Jesús Montero, que mañana dejará de ser vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, su trabajo "incansable" al servicio de España y ha asegurado que es "la mejor política" que ha conocido nunca.

En una declaración institucional en La Moncloa, en la que ha anunciado que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, relevará a Montero en la vicepresidencia primera y el hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, en Hacienda, Sánchez ha despedido a Montero, quien, ha dicho, ha sido "un pilar fundamental" del Gobierno.

Sánchez ha destacado que Montero, candidata del PSOE para las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, ha jugado un papel "esencial" en el "éxito económico" de España y ha conseguido "siempre los recursos necesarios para capear crisis inéditas" como la pandemia o la guerra de Irán.

Ha puesto en valor su labor para reforzar los servicios públicos, su gestión de los fondos europeos y su rol "decisivo" en las negociaciones del Gobierno.

Asimismo ha apuntado a que Montero ha dotado a las comunidades autónomas y a los entes locales de "más recursos financieros que nunca" y ha conseguido que España cumpla con los objetivos de déficit público.

"Con su trabajo diario, con su pericia y con sus numerosos aciertos, María Jesús Montero ha hecho de España un país mejor", ha apuntado Sánchez sobre un trabajo por el que siempre, ha señalado, le estará agradecido.

A partir de ahora, ha agregado el presidente, Montero "aportará su experiencia y su talento" a Andalucía y "desde allí seguirá haciendo lo que más le llena, que es ayudar a construir" una España y una Andalucía "más próspera, sostenible y justa". EFE

(Foto)(Vídeo)

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