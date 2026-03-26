Pedro Martínez advierte de los malos resultados cuando enlazan salidas en Euroliga y ACB

València, 26 mar (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, alertó de los malos resultados que han tenido cuando han enlazado salidas en la Euroliga y en la ACB, como harán ahora con su visita de este viernes al Partizan de Belgrado y el domingo al San Pablo Burgos.

“Va a ser un fin de semana complicado. Llevamos muy mal este año cuando jugamos fuera en Euroliga y después otra vez fuera en el mismo fin de semana el partido de Liga acb. Hemos perdido la mayoría de los partidos que hemos jugado así. Es un esfuerzo grande para el equipo físico y también mental", señaló en declaraciones facilitadas por el club.

Además, el entrenador remarcó que afrontarán ambos partidos con las bajas de los exteriores Xabi López-Arostegui y Jean Montero. "Eso todavía nos limita un poco más como equipo", afirmó.

"Vamos a intentar dar nuestro máximo. Partizan está en otro momento, ha ganado 7 de los 10 últimos partidos en Euroliga, los 4 últimos seguidos", subrayó. "Creo que ahora mismo es un equipo muy sólido", afirmó el técnico, que destacó la mejora en el rebote defensivo. "Todo lo que tiene que ver con la actividad defensiva ha mejorado muchísimo", añadió.

"Es una pista que tiene un grandísimo ambiente y que vamos a tener que hacer un gran partido para tener opciones”, concluyó. EFE