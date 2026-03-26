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Paunovic: “Estoy seguro de que Luis tiene un plan para la portería”

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Vila-real (Castellón), 26 mar (EFE).- El seleccionador de Serbia, Velljko Paunovic, opinó que está seguro de que el seleccionador Luis de la Fuente tiene “un plan” para la portería de España en la previa del amistoso que disputarán este viernes ambas selecciones en el Estadio de La Cerámica de Villarreal.

“Luis ha manejado bien esas expectativas y ha comunicado muy bien sus ideas a sus porteros. Estoy seguro de que tiene un plan, al igual que nosotros. Tenemos el mismo problema que España, tenemos muy buenos porteros. No hemos traído cuatro, pero tenemos muy buenos. Sé por lo que está pasando y lo difícil que es tomar esas decisiones”, dijo Paunovic este jueves en la rueda de prensa.

Paunovic afirmó que conoce muy bien el fútbol español y la selección, por lo que destaca “al conjunto principalmente”. “España destaca por su buen fútbol, su filosofía de juego con un estilo que destaca muchísimo con la posesión y dominio del rival”.

“Tenemos un buen equipo, buenos jugadores y entre todos vamos a sacar el provecho a este partido, cada uno con sus objetivos, obviamente. España preparándose para el Mundial y nosotros un nuevo proceso de cara al futuro donde buscamos clasificarnos para el Europeo. Me gustaría que España pudiera estar con sus mejores jugadores”, comentó.

“Todo es importante mañana, es importante cómo vamos a funcionar como equipo, que en todas las fases del juego cumplamos con lo exigido y esperamos llegar a resultados que deseamos en todas las situaciones que nos presentaran y que nos probará la selección española. Venimos a competir y compitiendo es cómo se consiguen los mejores resultados técnicos y tácticos”, aseguró.

Sobre si España es favorita para ganar el Mundial de este verano, dijo que es una de las candidatas: “No me gusta jugar con las palabras, no me gusta destacar a nadie como favorito, pero es candidata como campeona de Europa por múltiples razones”.

Entre esas razones, destacó: “Mantiene al técnico, jugadores y filosofía. Pasan generaciones, entrenadores y jugadores, pero España sigue siendo reconocible por su estilo de fútbol y de ganar. En ese aspecto, estoy seguro de que en el Mundial hará un gran papel y será una de las candidatas”.

“Conozco el trabajo de Luis de la Fuente desde hace mucho tiempo y es capaz de mantener la humildad, muestra ese ejemplo como toda una entidad como es la federación, que tiene mucha integridad y valores que he aprendido formándome en España”, añadió.

Preguntado sobre que Marruecos haya sido reconocida como campeona de África, dijo: “Me gustaría que los partidos se ganen en el terreno de juego. Hay que ganar el fútbol jugando íntegramente en todos los aspectos. Es un antecedente muy difícil de juzgar y decir quién tiene la razón”. EFE

plm/cta/jl

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