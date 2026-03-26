Pablo Laso: "En los momentos clave se mantuvieron con el colchón del primer tiempo"

Madrid, 26 mar (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Anadolu Efes, indicó tras la derrota de su equipo ante el Real Madrid por 82-71 en el Movistar Arena, que los blancos en los "momentos clave" se mantuvieron un poco por la renta conseguida en el primer tiempo, donde los locales remontaron un mal primer cuarto.

"Hemos empezado muy bien y sabíamos que el Madrid podía volver. Pequeños errores nuestros y nuestros pocos rebotes defensivos en el primer tiempo han permitido que ellos se fueran en el segundo. En los momentos clave nosotros fallos y ellos parecían mantenerse con el colchón del primer tiempo. A recuperarse para el siguiente", analizó en la rueda de prensa posterior.

En una temporada en la que llegó al equipo a mitad de temporada y con numerosos problemas físicos, lamentó que los suyos no lleguen tan frescos a los momentos finales de los partidos, algo que pasó también el martes ante el Barça en el Palau. Asimismo, deseó tener disponible a su jugador Saben Lee para el domingo, después de que no pudiese acabar el partido por un golpe en un ojo.

"Esta mañana se me ha puesto malo hasta el preparador físico. Hay años en los que te pasan estas cosas. Hay muchos jugadores que están sufriendo y por eso nos cuesta llegar a los finales de partido sin dominarlos. En el Palau estuvimos cerca pero no lo logramos y hoy casi es la misma sensación", afirmó.

Sobre el Real Madrid, señaló que les ve "bien" para el tramo final de temporada pese a caer en las finales de la Supercopa y la Copa del Rey: "Les veo bien, perder dos finales deja un mal gusto pero le veo bien para el final de temporada y con jugadores decisivos jugando a un gran nivel y entendiendo su rol. Lyles es un jugador que mete canastas, hoy nos ha metido 14 puntos en 20 minutos".

Con un balance de 10-24 y sin posibilidades para alcanzar el 'play-off', Laso resumió su experiencia hasta ahora en el club turco, tras llegar a mitad de temporada en sustitución de Igor Kokoskov.

"Para un entrenador es siempre difícil. Solo se valora cuando hay un impacto positivo. A veces el entrenador tiene que apechugar con lo que tiene. Yo cuando firmé esperaba recuperar jugadores y al final he perdido más de los que he recuperado. Hay que hacerles ver que estaremos mejor; no podemos dejar de trabajar", narró. EFE