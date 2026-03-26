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Neymar, Mercado o Montiel, en la 'selección' de lesionados ausentes en amistosos de marzo

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Redacción Deportes, 26 mar (EFE).- Neymar, el mayor goleador de Brasil, encabeza la lista de los futbolistas que se han quedado fuera de la convocatoria para los amistosos que disputan las selecciones americanas en la recta final de la preparación para el Mundial, que comenzará el 11 de junio en Ciudad de México.

Junto al futbolista del Santos y ex del Barcelona y del PSG, el ecuatoriano Patrik Mercado, cuyo inminente traspaso al Sevilla se ha puesto en duda a raíz de una grave lesión que podría dejarle fuera del Mundial, o el argentino Gonzalo Montiel, fuera temporalmente de la Albiceleste a causa de un desgarro, son algunos destacados jugadores que integran una auténtica 'selección' de lesionados para esta serie de encuentros.

Hasta hoy, sólo Colombia mantiene su plantilla intacta para enfrentarse a Croacia y Francia en Estados Unidos.

Un panorama complejo de lesiones anticiparon la despedida del Mundial de dos figuras mexicanas: el que se perfilaba como guardameta titular, Luis Malagón, y el creativo Marcel Ruiz.

Los octavos de final de la Concachampions marcaron la salida de Malagón, el portero del América, que se rompió el tendón de Aquiles el 10 de marzo; y un día después, en la misma fase de ese torneo, 'el Vasco' Javier Aguirre perdió a Ruiz por una rotura del ligamento cruzado anterior y una lesión del menisco medial.

La misma suerte debe correr el creativo ecuatoriano Patrik Mercado, quien se rompió el ligamento cruzado anterior y del menisco medial en la rodilla derecha. Su recuperación tardará unos 8 meses.

Aunque su club, el Independiente del Valle, no ha anunciado la baja definitiva del Mundial del jugador de 22 años, desde España ya se ha puesto en duda su inminente traspaso al Sevilla, previsto para el 1 de julio.

Las sobrecargas físicas han derivado en múltiples lesiones musculares que en algunos casos ya generan preocupación por los plazos de recuperación en jugadores de Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Panamá, Estados Unidos y Canadá.

Sin más detalles, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) dijo que el jugador de 33 años abandonó por problemas físicos.

Argentina, vigente campeón del mundo, ha perdido al lateral derecho del River Plate Gonzalo Montiel, ex del Sevilla, a consecuencia de un desgarro, y en la misma posición la selección de Estados Unidos se ha quedado sin Sergiño Dest por causa de una lesión en el tendón de la corva que puede costarle el Mundial y el resto de la temporada.

La Albiceleste, que orienta Lionel Scaloni, tampoco contará con el central Leonardo Balerdi, de 27 años, quien se lesionó el 24 de marzo durante un partido de su equipo, el Olympique de Marsella, y ante el hecho ni siquiera fue autorizado para subirse en el avión que lo trasladaría a Buenos Aires.

El ex de Boca Juniors y Borussia Dortmund había ganado terreno en las últimas convocatorias de Scaloni, pero problemas serios también tiene su colega el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, por una lesión en la rodilla derecha del consagrado zaguero del Arsenal Gabriel Magalhaes y del lateral zurdo de Flamengo Alex Sandro.

Los lesionados que han abandonado en los últimos días las concentraciones de las selecciones americanas serían suficientes para armar un mediocampo de calidad.

En el sector de marca han sido dispensados el paraguayo Andrés Cubas del Vancouver Whitecaps por una lesión muscular; el uruguayo Nahitan Nández del Al-Qadisiyah saudí por la covid-19; el canadiense Stephen Eustáquio; y el capitán de Estados Unidos Tyler Adams.

Por una lesión muscular el extremo zurdo uruguayo Rodrigo Salazar, nacido hace 26 años en España, no estará con el combinado dirigido por el argentino Marcelo Bielsa.

Jesse Marsch, seleccionador de Canadá, tendrá que recomponer su marca en la mitad por la falta de Eustáquio por una molestia en la rodilla, y Mauricio Pochettino busca otra alternativa en el equipo de las Barras y las Estrellas para Tyler Adams.

El entrenador argentino Sebastián Beccacece tendrá que aprovechar los partidos de Ecuador contra Marruecos y Países Bajos para buscar también alternativas al 9 Leonardo Campana, afectado por una lesión en el isquiotibial durante un partido con el New England Revolution.

Gustavo Alfaro, compatriota de Beccacece, perdió para los partidos de Paraguay contra Grecia y Marruecos al punta por derecha de Talleres Ronaldo Martínez y al experimentado extremo Ángel Romero, reciente fichaje de Boca Juniors. EFE

(foto)

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