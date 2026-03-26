Más de 20 chefs con estrellas Michelin cocinarán Galicia con un punto solidario

Santiago de Compostela, 26 mar (EFE).- Más de 20 chefs con estrellas Michelin cocinarán la despensa gallega en ocho jornadas gastronómicas de alta cocina lideradas por Manuel Costiña, que darán al producto local un carácter solidario con la recaudación en favor de la Asociación Compostelana de Esclerosis Múltiple, Parkinson, ELA y otras enfermedades (ACEM).

'Cocinando Galicia' es el nombre de este proyecto impulsado por el chef Manuel Costiña, de Retiro da Costiña, en Santa Comba, el único restaurante con dos estrellas Michelin y dos soles Repsol en la provincia de A Coruña, que busca situar al producto gallego en el centro del discurso culinario contemporáneo.

La iniciativa conecta cocina, territorio y personas y contará con la participación de renombrados chefs de toda la geografía española, que diseñarán menús basados exclusivamente en producto gallego pero también entrarán en contacto directo con los productores: visitarán lonjas, explotaciones ganaderas y huertas.

Muchos de los ingredientes que se usarán están amparados por figuras de calidad diferenciada como las indicaciones geográficas protegidas y las denominaciones de origen, entre los que destacan la patata de Galicia, el mejillón o la ternera gallega.

La mayoría de los chefs que acompañarán a Costiña en cada jornada, en la que también participan bodegueros, ya se han desvelado, aunque hay "cuatro grandes espadas" sin fecha que no se anunciarán previamente, para sorprender a los comensales.

En la lista desvelada están David Yárnoz y Jaione Olarzábal de Molino de Urdániz (Navarra), Kiko Moya de L'Escaleta (Alicante), Marcos Morán de Casa Gerardo (Asturias), Manuel de Morales de Gastronauta (Madrid), María Gómez de Magoga (Murcia), Carlos Casillas de Barro (Ávila), Maca de Castro (Mallorca) e Iñaki Aldrey de Atempo (Barcelona).

También Juan Carlos y Jonathan Padrón de El Rincón de Juan Carlos (Tenerife), Mario Sandoval de Coque (Madrid), Sergio Bastard de La Casona del Judío (Santander), Cristina Díaz y Fran Martínez de Maralba (Albacete), Julen Baz de Garena (Vizcaya), Pablo González de La Cabaña (Murcia) y Diego Regueiro de Regueiro (Asturias).

Completan la lista Ello Fernández de Ferpel Gastronómico (Asturias), Juanlu Fernández de Lú (Cádiz), Álvaro Salazat de Voro (Mallorca), Ignacio y Carlos Echapresto de Venta Moncalvillo (La Rioja), Yolanda León y Juanjo Pérez de Cocinandos (León), Carmelo Bosque de Lillas Pastia (Huesca), Pedro Sánchez de Baga (Jaén).

Las jornadas se realizarán el 14 de abril, el 19 de mayo, el 16 de junio, el 7 de julio, el 22 de septiembre, el 20 de octubre, el 10 de noviembre y el 15 de diciembre. EFE

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