Espana agencias

Más de 20 chefs con estrellas Michelin cocinarán Galicia con un punto solidario

Guardar

Santiago de Compostela, 26 mar (EFE).- Más de 20 chefs con estrellas Michelin cocinarán la despensa gallega en ocho jornadas gastronómicas de alta cocina lideradas por Manuel Costiña, que darán al producto local un carácter solidario con la recaudación en favor de la Asociación Compostelana de Esclerosis Múltiple, Parkinson, ELA y otras enfermedades (ACEM).

'Cocinando Galicia' es el nombre de este proyecto impulsado por el chef Manuel Costiña, de Retiro da Costiña, en Santa Comba, el único restaurante con dos estrellas Michelin y dos soles Repsol en la provincia de A Coruña, que busca situar al producto gallego en el centro del discurso culinario contemporáneo.

La iniciativa conecta cocina, territorio y personas y contará con la participación de renombrados chefs de toda la geografía española, que diseñarán menús basados exclusivamente en producto gallego pero también entrarán en contacto directo con los productores: visitarán lonjas, explotaciones ganaderas y huertas.

Muchos de los ingredientes que se usarán están amparados por figuras de calidad diferenciada como las indicaciones geográficas protegidas y las denominaciones de origen, entre los que destacan la patata de Galicia, el mejillón o la ternera gallega.

La mayoría de los chefs que acompañarán a Costiña en cada jornada, en la que también participan bodegueros, ya se han desvelado, aunque hay "cuatro grandes espadas" sin fecha que no se anunciarán previamente, para sorprender a los comensales.

En la lista desvelada están David Yárnoz y Jaione Olarzábal de Molino de Urdániz (Navarra), Kiko Moya de L'Escaleta (Alicante), Marcos Morán de Casa Gerardo (Asturias), Manuel de Morales de Gastronauta (Madrid), María Gómez de Magoga (Murcia), Carlos Casillas de Barro (Ávila), Maca de Castro (Mallorca) e Iñaki Aldrey de Atempo (Barcelona).

También Juan Carlos y Jonathan Padrón de El Rincón de Juan Carlos (Tenerife), Mario Sandoval de Coque (Madrid), Sergio Bastard de La Casona del Judío (Santander), Cristina Díaz y Fran Martínez de Maralba (Albacete), Julen Baz de Garena (Vizcaya), Pablo González de La Cabaña (Murcia) y Diego Regueiro de Regueiro (Asturias).

Completan la lista Ello Fernández de Ferpel Gastronómico (Asturias), Juanlu Fernández de Lú (Cádiz), Álvaro Salazat de Voro (Mallorca), Ignacio y Carlos Echapresto de Venta Moncalvillo (La Rioja), Yolanda León y Juanjo Pérez de Cocinandos (León), Carmelo Bosque de Lillas Pastia (Huesca), Pedro Sánchez de Baga (Jaén).

Las jornadas se realizarán el 14 de abril, el 19 de mayo, el 16 de junio, el 7 de julio, el 22 de septiembre, el 20 de octubre, el 10 de noviembre y el 15 de diciembre. EFE

(foto) (vídeo)

Últimas Noticias

Condenan a prisión permanente revisable a la madre y al tío de la bebé arrojada a un contenedor en Porto Cristo

Después de que el jurado los declarara culpables por el homicidio de una recién nacida, la justicia impone la máxima sanción prevista y sanciona a una tercera implicada por no prestar auxilio, según la sentencia que aún admite recurso

Condenan a prisión permanente revisable a la madre y al tío de la bebé arrojada a un contenedor en Porto Cristo

La Policía da por concluida la búsqueda de un joven desaparecido en Ronda (Málaga) en 2024

Infobae

Therese multiplicó por diez las lluvias habituales en marzo en varios puntos de Canarias

Infobae

El Congreso convalida la ley para indemnizar a víctimas de la represión, con el voto en contra de PP y Vox

El Congreso convalida la ley para indemnizar a víctimas de la represión, con el voto en contra de PP y Vox

El TS descarta dejar en libertad a Ábalos y Koldo antes del juicio y rechaza que varios testigos declaren no presencial

El TS descarta dejar en libertad a Ábalos y Koldo antes del juicio y rechaza que varios testigos declaren no presencial
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Penas de hasta tres años de cárcel por robar móviles y condena por ‘petaqueo’: las claves de la nueva Ley de multirreincidencia

Penas de hasta tres años de cárcel por robar móviles y condena por ‘petaqueo’: las claves de la nueva Ley de multirreincidencia

Reconocen la incapacidad permanente parcial a una limpiadora que sufrió un desgarro de menisco en la rodilla derecha mientras trabajaba

El Parlamento Europeo aprueba con condiciones el acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos

El CIS cuela una pregunta sobre la negativa de Sánchez a que EEUU use las bases de Rota y Morón en la guerra de Irán en una encuesta sobre sexualidad

España es uno de los cinco aliados de la OTAN que menos gasta en defensa: cumple con el 2% pero está por detrás de la media europea

ECONOMÍA

La Seguridad Social rectifica: corregirá el recorte excesivo a las pensiones máximas de jubilación anticipada de forma retroactiva

La Seguridad Social rectifica: corregirá el recorte excesivo a las pensiones máximas de jubilación anticipada de forma retroactiva

El Parlamento Europeo aprueba con condiciones el acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos

La ministra de Vivienda dice que “trasteros y cuartos de escobas” no son habitables, pero deja en manos de los ciudadanos denunciar a los portales inmobiliarios

La OCDE prevé que la guerra en Irán restará una décima al crecimiento del PIB en España en 2026

Hacienda adaptará el impuesto a las grandes fortunas para aplicar el límite en la cuota a los no residentes

DEPORTES

Las mujeres trans no podrán participar en los próximos Juegos Olímpicos: “El acceso está reservado solo a mujeres biológicas”

Las mujeres trans no podrán participar en los próximos Juegos Olímpicos: “El acceso está reservado solo a mujeres biológicas”

Carolina Marín anuncia su retirada del bádminton profesional: “Mi camino acaba aquí”

Las limitaciones de Aston Martin con las vibraciones: “Creo que podríamos completar media carrera”

¿Mbappé, Bellingham o Brahim? La encrucijada de Arbeloa con una plantilla adaptada a las bajas

Audrey Pascual desvela en ‘La Revuelta’ cuánto dinero equivale a dos oros, una plata y un bronce en los Juegos Paralímpicos de Invierno