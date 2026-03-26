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Los discos de la semana: poder femenino con Raye y Robyn

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Madrid, 26 mar (EFE).- Gran ganadora de los Brit Awards de 2024, con el récord histórico de seis premios, la británica Raye regresa con más fuerza aún con su siguiente trabajo en una semana de novedades discográficas que, además, vivirá el esperado retorno de la sueca Robyn ocho años después de su aplaudido último trabajo.

Forjada en la sombra durante muchos años como compositora antes que como solista de éxito, vive su edad dorada. Si su anterior trabajo fue un éxito de crítica y público, el mundo ya se ha rendido a la fusión de pop y r&b exuberante con arreglos de jazz y sonido 'vintage' de canciones nuevas como 'Where Is My Husband!' o la muy reciente 'Click Clack Symphony' junto a nada menos que Hans Zimmer.

Responsable de elevar la consideración crítica del pop electrónico con cada uno de sus lanzamientos, los cuales se hacen esperar cada vez más, aquí vuelve a colaborar con el productor Klas Ahlund, el de la trilogía 'Body Talk', que incluía su icónico 'Dancing On My Own', para abordar aspectos muy personales como ser madre soltera sin abandonar el deseo y el baile.

Cuarto disco de estudio para el creador de éxitos globales como 'We Don't Talk Anymore' o 'See You Again', esta vez con un giro estilístico de la mano de BloodPop como coproductor que lo aleja del pop más inmediato en pos de una mirada más introspectiva, en la que prima el contenido sobre la música que la sostiene.

Cinco años llevaba sin un álbum complemente original este sueco de origen argentino que se convirtió en un fenómeno de la música alternativa internacional con poco más que su cálida voz, su guitarra y referentes como Silvio Rodríguez. Dentro, reflexiones sobre los desafíos del futuro, desde la consciencia de que el pasado no se puede cambiar.

Por primera vez el célebre y movidísimo bajista de Red Hot Chili Peppers lanza un disco en solitario. Diez canciones y apenas 17 minutos en los que aparecen invitados ilustres como Thom Yorke y en los que vuelve la mirada, tras casi 50 años de carrera, a sus primeros amores en la música: el jazz y tocar la trompeta.

Curiosísimo este "supergrupo" formado por el exmiembro de Suede, el artista de música tradicional americana y el mordaz y también emocional cantautor estadounidense. En 2025 ya dio de sí un disco y solo un año después alumbra otro con canciones de los repertorios de cada uno pero reinterpretados en conjunto.

La única mujer que ha sido capaz de ganar Eurovisión en dos ocasiones y elevar así el palmarés sueco no lanzaba disco con material inédito desde 2017. De hecho, afirma que este álbum ha tardado casi una década en estar listo, con temas como 'Feels Like Heaven', coescrito por Sia, o el aclamado 'Tattoo', el que le dio su última victoria en el festival europeo.

En un momento en el que todo parece tender a recuperar una religiosidad impostada, el álbum doble de la estadounidense le lleva a articular frente a frente una utopía y una distopía para hablar de poder, género, patriarcado e hipocresía espiritual a través de temas de pop alternativo.

Una de las voces femeninas más importantes del rock global regresa seis años después sus últimos temas inéditos con once cortes nuevos entre los que destaca la participación Chris Stapleton y en los que habla de la muerte de su hijo de 21 años o de cómo escuchar a Johnny Cash encendió la mecha de la música en su vida.

El quinteto comandado por A.C. Newman y con Neko Case en sus filas ofrece una nueva colección de canciones de pop alternativo colorido entre el desconcierto de la cotidianeidad, con la incorporación a sus filas para este álbum del baterista Charley Drayton.

Entre las escasas novedades de artistas españoles de esta semana aparece el sexto trabajo de este compositor e intérprete que se hizo famoso antes en Reino Unido que en su país, aquí andando sobre las huellas de la música americana de los años 70, así como su habitual cruce entre folk y soul, todo en un registro cercano y cálido. EFE

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