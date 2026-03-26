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La SECIME acogerá el estreno de 'Un hombre de verdad' y el preestreno de 'A la cara'

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Valladolid, 26 mar (EFE).- La apuesta de la Semana de Cine de Medina del Campo (Valladolid) por el cine español se refuerza en la 39 edición con el estreno absoluto de 'Un hombre de verdad', dirigida por Liteo Pedregal, y el preestreno de 'A la cara’, de Javier Marco, según ha informado la organización del festival en nota de prensa.

Ambos directores serán los encargados de presentar, junto a varios componentes de sus equipos, sendos largometrajes, que se proyectarán en el Auditorio Municipal Emiliano Allende los días 20 y 21 de abril, respectivamente, para después participar en un coloquio con los asistentes.

El cineasta Liteo Pedregal llega a Medina del Campo para presentar su ópera prima, 'Un hombre de verdad', una mordaz comedia negra que disecciona con humor absurdo la crisis de identidad masculina y la presión por encajar en moldes sociales.

El protagonista, interpretado por Carlos Olalla, deconstruye su machismo tras la muerte de su esposa, guiado por cuatro mujeres, entre ellas su hija, personaje al que da vida Olivia Molina.

Aunque se trata de su primer largometraje, Pedregal tiene una amplia trayectoria en el mundo del cortometraje, con títulos como 'Imago', 'La quinta dimensión' o 'Interferencias', recientemente premiado en el Festival Internacional de Cine de Almería.

Por su parte, Manolo Solo y Sonia Almarcha protagonizan la segunda película del director y guionista Javier Marco, 'A la cara', y recuperan así la historia y los personajes que interpretaron en el cortometraje del mismo nombre, que se alzó con el Premio Goya en la categoría de ficción en 2020.

El punto de partida de este trabajo se sitúa en la recriminación por parte de una presentadora de televisión a un hombre que le envió un mensaje de odio en redes sociales, para más tarde transformar ese choque violento en una extraña convivencia entre ambos.

Será uno de los platos fuertes de la trigésimonovena edición del certamen medinense, que se celebrará del 17 al 25 de abril, y que reconocerá a Javier Cámara con el Roel de Honor, máximo galardón que concede la SECIME. EFE

mim/erbq/ros

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