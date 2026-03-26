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La Policía da por concluida la búsqueda de un joven desaparecido en Ronda (Málaga) en 2024

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Málaga, 26 mar (EFE).- La Policía Nacional ha concluido la búsqueda de Alejandro Navarro, un joven de 25 años que desapareció en la localidad malagueña de Ronda el 4 de mayo de 2024, pero la investigación continúa.

La Dirección General de la Policía (DGP) ha movilizado esta semana en dicho municipio a efectivos de diferentes especialidades desplazados desde Madrid apoyados por agentes de Ronda y de la Comisaría Provincial de Málaga, según han informado a EFE fuentes policiales.

La búsqueda se ha centrado en tres zonas principalmente, ubicadas cerca del entorno del Punto Limpio de Ronda, en la barriada de la Dehesa, y en una zona de pinar situada en el mismo entorno.

Entre los agentes desplazados a Málaga se ha movilizado a investigadores del Grupo de Homicidios y Desaparecidos de la UDEV Central, a perros de Guías Canino, a agentes de la Científica, Subsuelo y a efectivos del GOIT (Grupo de Operaciones de Intervenciones Técnicas), una unidad de élite especializada en el uso de maquinaria pesada.

Los agentes continúan recabando datos y pesquisas que puedan ayudar a la investigación, abierta en mayo de 2024.

La Policía Nacional ha solicitado la colaboración de la ciudadanía por si alguien pudiera aportar información relevante para la investigación.

La familia, que se ha desplazado estos días a la zona, denunció el mismo día que desapareció que había salido a trabajar al campo pero que ya no tuvieron mas noticias de él. No se llevó el móvil, documentación ni dinero.

Aunque en un principio se sospechó que podía tratarse de una desaparición voluntaria, el entorno del joven siempre ha cuestionado esta hipótesis. EFE

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