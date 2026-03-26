Keandre Cook y Mihailo Andric, dudas en el Breogán para recibir al Manresa

Lugo, 26 mar (EFE).- El alero estadounidense Keandre Cook y el ala-pívot serbio Mihailo Andric son duda para el partido que este sábado disputará el Rio Breogán contra el Baxi Manresa en el Pazo Provincial de Lugo.

“Cook no ha podido entrenar hasta hoy, y a Andric lo hemos tenido que regular mucho porque algún problema. Yo espero que puedan llegar al partido, pero solo es un deseo mío. Nos quedan más de 48 horas y espero que puedan estar aunque no sea al cien por cien”, explicó el técnico Luis Casimiro.

El jugador norteamericano ya no pudo disputar el último partido de la liga Endesa contra el Gran Canaria por una infección en la garganta, mientras que Andric, que firmó 14 puntos en ese partido, arrastra una molestia muscular.

Breogán y Manresa están igualados en la tabla con un balance de 9 victorias y 14 derrotas. A falta de 11 jornadas para el final de la fase regular, ambos aventajan en tres triunfos al Morabanc Andorra, que cierra la zona de descenso. EFE

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