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Junts acusa al Gobierno de "cargarse" el alquiler y señala que ellos no van a contribuir

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Madrid, 26 mar (EFE).- La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha acusado al Gobierno de haberse "cargado" el mercado del alquiler en los últimos años con medidas que no funcionan y ha subrayado que ellos no van a contribuir a que se persista en el error.

En declaraciones en TVE, ha afirmado que el Estado debería bajar los impuestos de la vivienda, por ejemplo, el IVA para que los jóvenes puedan acceder a una casa y, sin embargo, no lo hace.

En pleno debate sobre el nuevo real decreto de vivienda, que no tiene de momento los apoyos parlamentarios suficientes para ser convalidado, Nogueras ha insistido en que no se puede persistir en políticas que no funcionan y que además están provocando un perjuicio cada vez mayor.

Asimismo, ha pedido al Estado que haga de Estado porque no se pueden cargar las políticas sociales a los privados. "Nunca en la vida lo vamos a apoyar".

Insiste en que el alquiler se ha convertido en un problema porque cada vez hay menos oferta y critica que Barcelona se haya convertido en un "laboratorio experimental" de estas políticas que ha acabado reduciendo un 90 % la oferta de alquiler.

"Si el Gobierno quiere cambiar y sumarse a esta alternativa y dar esperanzas a la gente y no destrozar el mercado de vivienda podríamos hablar", ha afirmado la portavoz de Junts, que se refiere a las medidas que se están implantando, por ejemplo, en Canadá, donde se ha conseguido rebajar los precios un 21 % y crear más de 1 millón de viviendas nuevas.

Asimismo, ha denunciado la guerra y el debate "terrible" que pretende enfrentar a propietarios e inquilinos.

En este sentido, ha indicado que hace unos años alquilar era normal y que ahora se está criminalizando a la gente que en su día se pudo comprar un piso y que lo tiene en alquiler, en algunos casos para complementar su pensión.

También ha puesto de manifiesto que muchos propietarios están vendiendo su casa porque "están hartos".

Entiende que estas políticas de los últimos años se están "cargando" el mercado del alquiler y que si el Ejecutivo asume los impagos se acaba el problema para inquilinos y pequeños propietarios.

"No puede ser que se criminalice a los propietarios. Es una vergüenza que se tiene que parar", ha insistido Nogueras, que ha apuntado que ni los que no pueden pagar son malos ni los que tienen casa son malos.

También ha abogado por acabar con la burocracia en torno a la vivienda y el urbanismo. EFE

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