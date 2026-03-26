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Jaime Olaizola reivindica una “ecología rentable” al recibir el I Premio de Ecología 2026

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Madrid, 26 mar (EFE).- El emprendedor e investigador Jaime Olaizola, galardonado este jueves en el Senado con la primera edición del Premio de Ecología 2026, ha reivindicado la necesidad de crear una "sostenibilidad real" basada en "mejorar los ecosistemas mientras se genera actividad económica" para conseguir una "ecología rentable".

"Por mucho dinero que te dé, lo que hagas no puede llegar a degradar un ecosistema, no puede hipotecar un terreno, sino mejorarlo", ha añadido a EFE el también fundador de la empresa ID Forest, pionera según el jurado en el sector agroforestal al proponer una "reforestación inteligente".

El galardón, impulsado por el Instituto Juan Belmonte y Legados, busca reconocer trayectorias que fortalezcan el vínculo entre sociedad y naturaleza, apoyando la regeneración ambiental y generando una viabilidad económica para el medio rural.

En el caso de Olaizola, el jurado ha destacado de manera especial su capacidad para "conectar investigación científica, innovación tecnológica y gestión del territorio" lo que ha permitido "abrir nuevas vías para la restauración ecológica en España".

El premiado ha centrado su labor sobre todo en el estudio de la microbiota del suelo y su papel en la recuperación de ecosistemas forestales, ya que según sus palabras "la esencia de todo está en el suelo" y por ello reclama mayor atención a los procesos biológicos que permiten regenerar los territorios de forma natural.

Al hablar de modelos intensivos, Olaizola defiende aplicar herramientas basadas en la naturaleza, como el uso de la materia orgánica para "estimular microorganismos que actúan como biofertilizantes", reduciendo la intervención humana y aprovechando los procesos ecológicos, puesto que "el futuro de los bosques pasa por comprender los ecosistemas invisibles que existen bajo nuestros pies".

Entre sus experiencias figura un modelo de "autopodado" de los árboles que permite evitar intervenciones masivas y costosas: "No podemos podar 200 millones de árboles, así que lo que hacemos es ponerlos más juntos para que lo hagan solos", explica.

El investigador afirma que la combinación entre ciencia, tecnología e innovación representa "el futuro de la gestión del territorio" e intenta demostrarlo a través de ID Forest, en la que ha desarrollado un modelo de "campo con laboratorio" junto con un equipo conformado por ingenieros, biólogos y biotecnológos que trabajan tanto en los montes y campos, como en laboratorios, para "entender lo que pasa de verdad y trasladar ese conocimiento a soluciones prácticas".

Olaizola ha aprovechado el acto para advertir de que "la transición ecológica actual no está teniendo en cuenta al mundo rural", pues "se habla de su desarrollo constantemente, pero a la vez se le está dejando atrás".

Por eso, propone cambiar la idea de luchar contra la despoblación por la de "acompañar al que quiera ir al mundo rural y ayudarle”, destacando el potencial de sectores como la agricultura, la ganadería o la producción de alimentos saludables, especialmente si se desarrollan bajo criterios de sostenibilidad. EFE

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