Iván Ania: "El mejor preparador físico que hay en el fútbol es el resultado"

Córdoba, 26 mar (EFE).- El entrenador del Córdoba, Iván Ania, ha asegurado este jueves que el factor mental es el principal causante de la mala dinámica del equipo y ha argumentado que "el mejor preparador físico que hay en el fútbol es el resultado", por lo que ha descartado cualquier tipo de revolución táctica para recibir el viernes al Mirandés, al considerar que un cambio drástico sería contraproducente.

​Pese a atravesar la peor racha histórica de derrotas del club en la categoría, el técnico asturiano ha apelado a la tranquilidad y al trabajo colectivo, incidiendo en que su grupo debe recuperar la intensidad en la presión alta y la firmeza defensiva para frenar la sangría de diecinueve goles encajados en las últimas seis jornadas.

​Lejos de sentirse cuestionado por esta falta de confianza en las áreas, el preparador ha afirmado sentirse "más respaldado todavía" por la directiva en estos momentos delicados, expresando su esperanza en que este encuentro sirva como el deseado punto de inflexión, tal y como ocurrió en la primera vuelta frente al conjunto burgalés, cuando un triunfo a domicilio desencadenó una sobresaliente racha de seis victorias en siete partidos.

Ante la exigencia de un calendario que depara tres compromisos en apenas ocho días, el responsable del banquillo blanquiverde ha prohibido a sus jugadores pensar en los próximos duelos ante el Deportivo de La Coruña o el Cádiz, centrando toda la atención en competir, tomar buenas decisiones y romper la inercia negativa frente al cuadro rojillo.

Cuestionado sobre el estado anímico del vestuario y posibles medidas externas para revertir la situación, Ania ha anunciado que no se ha producido ningún relevo en la nómina de capitanes y ha restado utilidad a la figura del psicólogo a nivel grupal, señalando que es muy difícil que un futbolista se abra y exponga sus problemas de confianza delante de todos sus compañeros.

Con todo ello, para afrontar este vital compromiso que abre una exigente semana de tres jornadas, el cuadro blanquiverde presentará una defensa mermada por la reciente baja de Trilli, quien sufrió problemas en los isquiotibiales durante el último entrenamiento y cederá su puesto en el lateral a Albarrán, uniéndose así en la enfermería a Fomeyem, Juan María Alcedo y Carlos Marín. EFE

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