Irán prohíbe a sus equipos deportivos viajar a países considerados "hostiles"

Redacción internacional, 26 mar (EFE).- El Ministerio de Deportes de Irán anunció este jueves que se prohíbe la presencia de selecciones nacionales y clubes deportivos iraníes en países considerados "hostiles" hasta nuevo aviso.

Las autoridades alegaron en su comunicado que esos países -los cuales no citó- no pueden garantizar la seguridad de los atletas y miembros de los equipos iraníes, en el contexto de la actual guerra contra Israel y Estados Unidos.

La decisión llega ante el eventual partido que iban a jugar en Arabia Saudí el club de fútbol iraní Tractor y el Shabab Al Ahly de los Emiratos Árabes Unidos.

El Ministerio de Deportes ordenó a la federación y los clubes notificar a la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) sobre este asunto para reubicar los partidos en otras sedes.

Arabia Saudí es uno de los países del golfo Pérsico que está siendo blanco de ataques iraníes con drones y misiles, en represalia por albergar en su territorio efectivos militares estadounidenses.

La prohibición de viajar a los deportistas se produce también una semana después de que regresaran a Irán casi todas las integrantes de la selección femenina de fútbol, que fueron recibidas como heroínas después de que dos de ellas decidieran quedarse en Australia.

Las jugadoras que llegaron a Australia para disputar la Copa Asiática Femenina 2026 antes del inicio de la guerra en Irán, generaron polémica al no cantar el himno nacional en su debut contra Corea del Sur, aunque sí lo hicieron posteriormente en otros partidos tras ser tildadas de "traidoras" por medios iraníes.

Ante el temor a posibles represalias, siete integrantes del equipo solicitaron asilo en Australia. Sin embargo, cinco desistieron días después en circunstancias que, según activistas de derechos humanos, podrían estar relacionadas con presiones o amenazas contra sus familias.

Irán, que ganó su clasificación al Mundial de Fútbol 2026 en las eliminatorias de la Confederación Asiática (AFC) y está encuadrado en el grupo G con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, está negociando jugar sus partidos mundialistas en México ante la compleja circunstancia de hacerlo en territorio estadounidense, pero la FIFA no le ha dado respuesta positiva alguna. EFE