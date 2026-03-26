Gobierno Vasco dice que llevar el 'Guernica' a Euskadi es un acto de memoria y reparación

Vitoria, 26 mar (EFE).- La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha considerado que el traslado temporal del 'Guernica' (1937) a Euskadi no es "una cuestión meramente técnica", sino "una cuestión de memoria, reconocimiento y reparación".

La propia Bengoetxea trasladó este martes al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la petición de trasladar al 'Guernica' a Euskadi para contar con el emblemático cuadro en el marco 90 aniversario del primer Gobierno Vasco y del bombardeo de Gernika.

En concreto, el Ejecutivo autonómico quería que la pintura de Pablo Picasso se trasladase al Guggenheim de Bilbao para su exposición entre el 1 de octubre de este año y el 30 de junio de 2027.

Sin embargo, el Museo Reina Sofía, donde está el cuadro, ha hecho público este jueves un informe de su Departamento de Conservación-Restauración en el que se desaconseja "rotundamente" el traslado de la obra por considerar que las vibraciones del mismo podrían perjudicar su estado y aumentar su deterioro.

"No estamos ante una cuestión meramente técnica, sino ante una cuestión de memoria, reconocimiento y reparación", ha argumentado la consejera vasca, y ha añadido: "Sería grave que una solicitud formal de un gobierno se responda sin un análisis serio y en profundidad. El encargo debe ser un análisis sobre las necesidades para que el cuadro pueda estar en Euskadi de manera temporal".

Bengoetxea ha recordado en una nota que el 'Guernica' se ha movido "en numerosas ocasiones a lo largo de su historia", lo que "evidencia que el debate no puede limitarse a criterios exclusivamente técnicos" y menos en 2026 "cuando los museos de todo el mundo trasladan obras de gran complejidad con todas las garantías". EFE