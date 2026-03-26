Espana agencias

Gobierno Vasco dice que llevar el 'Guernica' a Euskadi es un acto de memoria y reparación

Guardar

Vitoria, 26 mar (EFE).- La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha considerado que el traslado temporal del 'Guernica' (1937) a Euskadi no es "una cuestión meramente técnica", sino "una cuestión de memoria, reconocimiento y reparación".

La propia Bengoetxea trasladó este martes al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la petición de trasladar al 'Guernica' a Euskadi para contar con el emblemático cuadro en el marco 90 aniversario del primer Gobierno Vasco y del bombardeo de Gernika.

En concreto, el Ejecutivo autonómico quería que la pintura de Pablo Picasso se trasladase al Guggenheim de Bilbao para su exposición entre el 1 de octubre de este año y el 30 de junio de 2027.

Sin embargo, el Museo Reina Sofía, donde está el cuadro, ha hecho público este jueves un informe de su Departamento de Conservación-Restauración en el que se desaconseja "rotundamente" el traslado de la obra por considerar que las vibraciones del mismo podrían perjudicar su estado y aumentar su deterioro.

"No estamos ante una cuestión meramente técnica, sino ante una cuestión de memoria, reconocimiento y reparación", ha argumentado la consejera vasca, y ha añadido: "Sería grave que una solicitud formal de un gobierno se responda sin un análisis serio y en profundidad. El encargo debe ser un análisis sobre las necesidades para que el cuadro pueda estar en Euskadi de manera temporal".

Bengoetxea ha recordado en una nota que el 'Guernica' se ha movido "en numerosas ocasiones a lo largo de su historia", lo que "evidencia que el debate no puede limitarse a criterios exclusivamente técnicos" y menos en 2026 "cuando los museos de todo el mundo trasladan obras de gran complejidad con todas las garantías". EFE

Últimas Noticias

A prisión diez de los 15 detenidos por tráfico de inmigrantes y 'petaqueo' en Almería y Granada

La autoridad judicial ha decidido enviar a prisión preventiva a una decena de implicados en una trama delictiva dedicada a facilitar entradas irregulares y abastecimiento ilegal de combustible, mientras otros cinco permanecen investigados tras una amplia operación policial en Andalucía

A prisión diez de los 15 detenidos por tráfico de inmigrantes y 'petaqueo' en Almería y Granada

Koldo pide al TS que retransmita públicamente y en directo el juicio de las mascarillas como hizo con el del 'procés'

La defensa de Koldo García ha reclamado máxima transparencia en el proceso judicial por la compra de material sanitario durante la pandemia y exige transmisión abierta mediante una señal institucional para garantizar el derecho a un juicio plenamente público

Koldo pide al TS que retransmita públicamente y en directo el juicio de las mascarillas como hizo con el del 'procés'

El Congreso aprueba y envía al BOE la reforma del Código Penal que eleva penas para atajar la multirreincidencia

Las nuevas disposiciones, respaldadas por una amplia mayoría parlamentaria y rechazadas por partidos de izquierda, endurecen condenas y suman cambios clave como mayores sanciones por estafas, robos de móviles, fraude energético y suministro ilegal de combustible

El Congreso aprueba y envía al BOE la reforma del Código Penal que eleva penas para atajar la multirreincidencia

El juez rechaza suspender la declaración de Mouliaá por la querella de Errejón contra ella

Infobae

Hugo Duro: Creo que puedo superar la barrera de los 13 goles

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Junta Electoral prohíbe el uso del DNI digital para votar tras la solicitud del PP por las dudas sobre su verificación

La Junta Electoral prohíbe el uso del DNI digital para votar tras la solicitud del PP por las dudas sobre su verificación

Penas de hasta tres años de cárcel por robar móviles y condena por ‘petaqueo’: las claves de la nueva Ley de multirreincidencia

Reconocen la incapacidad permanente parcial a una limpiadora que sufrió un desgarro de menisco en la rodilla derecha mientras trabajaba

El Parlamento Europeo aprueba con condiciones el acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos

El CIS cuela una pregunta sobre la negativa de Sánchez a que EEUU use las bases de Rota y Morón en la guerra de Irán en una encuesta sobre sexualidad

ECONOMÍA

La Seguridad Social rectifica: corregirá el recorte excesivo a las pensiones máximas de jubilación anticipada de forma retroactiva

La Seguridad Social rectifica: corregirá el recorte excesivo a las pensiones máximas de jubilación anticipada de forma retroactiva

El Parlamento Europeo aprueba con condiciones el acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos

La ministra de Vivienda dice que “trasteros y cuartos de escobas” no son habitables, pero deja en manos de los ciudadanos denunciar a los portales inmobiliarios

La OCDE prevé que la guerra en Irán restará una décima al crecimiento del PIB en España en 2026

Hacienda adaptará el impuesto a las grandes fortunas para aplicar el límite en la cuota a los no residentes

DEPORTES

Las mujeres trans no podrán participar en los próximos Juegos Olímpicos: “El acceso está reservado solo a mujeres biológicas”

Las mujeres trans no podrán participar en los próximos Juegos Olímpicos: “El acceso está reservado solo a mujeres biológicas”

Carolina Marín anuncia su retirada del bádminton profesional: “Mi camino acaba aquí”

Las limitaciones de Aston Martin con las vibraciones: “Creo que podríamos completar media carrera”

¿Mbappé, Bellingham o Brahim? La encrucijada de Arbeloa con una plantilla adaptada a las bajas

Audrey Pascual desvela en ‘La Revuelta’ cuánto dinero equivale a dos oros, una plata y un bronce en los Juegos Paralímpicos de Invierno