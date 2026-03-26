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Gattuso: "Nos hemos complicado la vida nosotros mismos, pero ahora vamos a por la final"

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Roma, 26 mar (EFE).- Gennaro Gattuso, seleccionador italiano, reconoció este jueves que, pese a la victoria ante Irlanda del Norte (2-0) en la semifinal de la repesca para el Mundial 2026, la 'Azzurra' no jugó bien en la primera mitad.

"Nos hemos complicado la vida nosotros mismos, hemos sido demasiado lentos en la primera parte, pero en la segunda hemos metido más ritmo y el balón ha circulado con mayor velocidad", comentó tras el partido a Rai.

"Ahora vamos a por la final. Sabemos que es difícil, pero intentaremos recuperarnos bien. La tensión que sentimos nosotros la sentirán también los otros", añadió.

Y desveló que no se esperaba la intención de los norirlandeses: "Nos han sorprendido, jugando el balón en lugar de ser verticales. Locatelli estaba demasiado atrás, entre centrales, no lo habíamos preparado así".

La victoria nació del tanto de Sandro Tonali en el 56.

"Hemos aprovechado bien los momentos clave. Estábamos un poco nerviosos, pero con el paso de los minutos el partido cambió", comentó el centrocampista del Newcastle.

"Tras el 1-0 nos liberamos mentalmente, creo que hicimos un buen partido. Ahora tenemos que tener confianza, aunque siempre la hemos tenido. Tenemos que ganar, no tenemos otra opción", finalió.

Moise Kean certificó el éxito en el 80. El rival para la final, el próximo 31 de marzo, saldrá del duelo entre Gales y Bosnia Herzegovina. EFE

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