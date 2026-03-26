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FundéuRAE: “neocaledonio”, mejor que “caledonio”, para lo relacionado con Nueva Caledonia

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Madrid, 26 mar (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, explica que, para referirse a los habitantes de Nueva Caledonia y a lo relacionado con este grupo de islas, puede utilizarse la voz “neocaledonio”, mejor que “caledonio”.

Sin embargo, en las noticias a veces se ve este último gentilicio en alusión a los habitantes de Nueva Caledonia, como puede verse en los siguientes ejemplos: “Jamaicanos, caledonios y congoleños tratarán de clasificar a la Copa del Mundo”, “Nueva Zelanda envió a los caledonios al repechaje como última oportunidad de alcanzar el Mundial” o “Los jugadores caledonios entendieron que el debut era mucho más que competir”.

El “Diccionario de la lengua española” especifica que el adjetivo “caledonio” se aplica a los naturales de Caledonia o a lo perteneciente o relativo a esta antigua región de Gran Bretaña. No es exacto, por tanto, emplearlo en relación con Nueva Caledonia, que se encuentra en Oceanía. Siguiendo la misma pauta de formación de otros gentilicios recogidos en esta obra académica, como “neoyorquino” o “neozelandés”, se puede considerar “neocaledonio” un adjetivo adecuado para este uso.

Por otro lado, como indica el “Diccionario panhispánico de dudas”, “canaco” se emplea para lo vinculado con un pueblo indígena que habita varias islas de Oceanía, como Nueva Caledonia, por lo que no es preciso utilizarlo para todos sus habitantes, sean o no canacos, o para lo relacionado con todos ellos.

Así, en las frases del principio, lo recomendable habría sido escribir “Jamaicanos, neocaledonios y congoleños tratarán de clasificar a la Copa del Mundo”, “Nueva Zelanda envió a los neocaledonios al repechaje como última oportunidad de alcanzar el Mundial” y “Los jugadores neocaledonios entendieron que el debut era mucho más que competir”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE

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