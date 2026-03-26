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ElPozo y el Palma quieren pasar página y Jaén festeja su título copero

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Redacción deportes, 26 mar (EFE).- ElPozo Murcia, líder de la Primera Federación, tratará de recuperarse de su eliminación de la Copa de España con una victoria este viernes en la pista de Osasuna Magna Navarra (20:00 horas), en el partido que abre la jornada 23 ante un rival que debe ganar para mantener las diferencias o distanciarse de la zona de descenso.

Además, este viernes habrá dos encuentros. Así, a las 20:30 horas, el Illes Balears Palma Futsal, eliminado en semifinales por el Barça en Granada por un contundente 7-1, recibirá al Family Cash Alzira, que debe ganar para optar a la permanencia.

Mientras, el Jaén Paraíso Interior, flamante campeón de la Copa de España por cuarta vez, vivirá la fiesta del título en el Olivo Arena ante el colista ATP Ribera de Navarra (21:30 horas), que tiene complicado eludir el descenso, con el objetivo de ganar para entrar de nuevo en la zona de eliminatorias por el título.

Los andaluces no ganan desde el 6 de enero, cuando se impusieron a O Parrulo por 4-5, y desde entonces han enlazado cuatro empates, tres de ellos en casa, y dos derrotas contra el Viña Albali (3-0) y el Jimbee Cartagena (5-2).

ElPozo, que perdió en cuartos de final contra el Jaén Paraíso Interior por 4-1, aventaja en la actualidad en cinco puntos al Barça (52 a 47) en la tabla clasificatoria, aunque con un encuentro más.

Osasuna Magna Navarra, por su parte, es antepenúltimo con 21 puntos y cuenta con una renta de 7 sobre el Alzira, que tiene una prueba exigente en la pista del Palma, que también está obligado a ganar para no salir de la zona de eliminatorias por el título, aunque cuenta con un encuentro menos.

Ya el sábado, a las 13:00 horas, el Jimbee Cartagena y el Movistar Inter FS se enfrentarán ocho días después en Liga, tras la goleada del conjunto de Torrejón de Ardoz en la Copa de España por 8-3.

El Jimbee, con un partido menos, necesita vencer para reducir las diferencias con los madrileños (37 a 31) y consolidarse entre los ocho primeros.

El Industrias Santa Coloma, uno de los equipos más en forma de la Liga, querrá aprovechar la decepción del Barça por perder la Copa de España y derrotarlo con el apoyo de la afición para seguir con opciones de disputar las eliminatorias por el título, en un encuentro que empezará a las 17:45 horas.

La jornada del sábado depara, igualmente, un interesante Viña Albali-Noia Portus (19:30 horas), con los dos conjuntos separados por un solo punto y ambos entre los ocho primeros. EFE

jmd/og

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