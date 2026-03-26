El Liceo deja escapar la primera bala por la Final a Ocho; el Barça será segundo de grupo

Redacción deportes, 26 mar (EFE).- El Hockey Club Liceo dejó escapar este jueves su primera oportunidad para sellar el billete a la Final a Ocho de la Liga de Campeones tras empatar ante el Barcelos (4-4), mientras que el Barça será matemáticamente segundo de grupo después de igualar frente al Trissino (3-3) y la victoria del Oporto ante el Reus (0-2).

El conjunto gallego no pudo certificar su presencia entre los ocho mejores de Europa. Apenas unos días después de conquistar su undécima Copa del Rey, volvió a evidenciar su fragilidad defensiva, incapaz de sostener el marcador pese a llevar en todo momento la iniciativa.

El Liceo llegó a acariciar la clasificación cuando Arnau Xaus firmó el 4-2 a once minutos del final, pero los tantos de Carlos Ramos y Kyllian Gil devolvieron la igualdad (4-4) y dejaron todo abierto para la última jornada.

Además, la victoria del Sporting de Portugal en Bassano (1-3) relega al equipo que dirige Juan Copa a la tercera plaza con 13 puntos, por lo que se jugará el pase en la última jornada en la pista del Oliveirense, donde tendrá una segunda oportunidad para asegurar su puesto entre los ocho mejores.

En el Grupo A, el Barça tampoco pudo pasar del empate en la pista del Trissino (3-3). Los azulgranas rescataron un punto 'in extremis' gracias a un gol de Eloi Cervera a falta de 14 segundos, aunque fue insuficiente para alcanzar al Oporto.

El conjunto portugués certificó matemáticamente el liderato tras imponerse a domicilio al Reus Deportiu (0-2) gracias a su mayor eficacia en el tramo final. Carlo Di Benedetto celebró su reciente renovación hasta 2030 abriendo el marcador y, cinco minutos después, Helder Nunes sentenció el encuentro.

Por su parte, el Reus queda ahora pendiente de un tropiezo del Trissino, que visitará la pista del Saint-Omer francés, colista del grupo, si quiere mantener opciones de alcanzar la tercera plaza, aunque también estará obligado a ganar en el Palau Blaugrana al Barça en la última jornada.

En el partido que abría la jornada, el Igualada Rigat, aunque sin opciones matemáticas de clasificarse para la Final a Ocho, se despidió este miércoles de la Liga de Campeones en el complejo deportivo de Les Comes con una goleada ante el Saint-Omer francés (5-1). EFE

avm/ism