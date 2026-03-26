El Gobierno refuerza con 170 millones el empleo y la formación desde el ámbito local

Madrid, 26 mar (EFE).- El Gobierno va a destinar 169,7 millones de euros a proyectos de formación y empleo promovidos por las entidades locales, del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) en el marco del Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (EFESO) 2021-2027.

Lo ha anunciado esta tarde el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que ha presidido la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL).

“El Gobierno de España continúa reforzando las políticas de empleo desde la proximidad y apostando por las entidades locales como motor de transformación y por un crecimiento inclusivo que no deje a nadie atrás”, ha explicado Torres.

La convocatoria del programa EFESO permitirá impulsar itinerarios de inserción laboral para personas desempleadas, con especial atención a colectivos vulnerables.

La convocatoria se dirige a municipios con más de 20.000 habitantes, diputaciones provinciales y otras entidades locales con capacidad para desarrollar proyectos formativos adaptados a las necesidades reales del tejido productivo local.

Los proyectos seleccionados deberán incluir itinerarios de inserción laboral dirigidos a personas desempleadas, combinando formación, prácticas profesionales en entornos reales y acompañamiento personalizado.

Además, podrán incorporar jornadas de activación e información en materia de empleo, centradas en el emprendimiento, la igualdad de oportunidades o la mejora de la empleabilidad.

El programa pone el foco en colectivos con mayores dificultades, como personas desempleadas de larga duración, mayores de 45 años -especialmente mujeres-, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social.

La Comisión Nacional de Administración Local también ha conocido el balance positivo de los proyectos de modernización y digitalización de las entidades locales, con una inversión de 391,4 millones de euros.

Se han centrado en operaciones inteligentes para mejorar la calidad, cantidad y eficiencia de los servicios y procesos de gestión y tramitación de las administraciones pública); el Gobierno del dato, para democratizar el acceso a los datos; Infraestructuras digitales; Ciberseguridad; e Interoperabilidad de servicios básicos de administración digital.

Tras la reunión, cuya representación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha estado encabezada por su presidenta, María José García-Pelayo, el Gobierno ha puesto en valor estas inversiones que han sentado bases sólidas para la modernización y digitalización de las entidades locales, y la necesidad de seguir trabajando en ellas. EFE