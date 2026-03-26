El Eibar homenajeará a los protagonistas del ascenso a Segunda de la temporada 87-88

Eibar (Gipuzkoa), 26 mar (EFE).- El Eibar homenajeará a la histórica plantilla que llevó al club a Segunda en la temporada 87-88 en el descanso del partido que tendrá lugar este domingo en Ipurua ante la UD Las Palmas.

Los protagonistas de aquel ascenso, que han inspirado ahora la nueva camiseta retro del Eibar, marcaron el camino del club para consolidarlo en el fútbol profesional español.

El homenaje se celebrará este domingo durante el descanso del encuentro correspondiente a la jornada 32 de la LaLiga Hypermotion que disputarán a partir de las 14.00 horas el Eibar y Las Palmas.

Será un "reencuentro con la historia". "Con los nombres que construyeron una de las páginas más importantes de la entidad y que hoy siguen siendo referencia para las nuevas generaciones armeras", ha asegurado el equipo guipuzcoano.

Asimismo el homenaje estará ligado a la nueva camiseta retro. Será una edición limitada inspirada en aquella temporada y en las equipaciones blancas que han acompañado al Eibar a lo largo de su trayectoria.

Ipurua volverá a "mirar atrás" para reconocer a quienes "ayudaron a construir" lo que hoy en día es la Sociedad Deportiva Eibar. EFE

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