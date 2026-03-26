Espana agencias

El Eibar homenajeará a los protagonistas del ascenso a Segunda de la temporada 87-88

Guardar

Eibar (Gipuzkoa), 26 mar (EFE).- El Eibar homenajeará a la histórica plantilla que llevó al club a Segunda en la temporada 87-88 en el descanso del partido que tendrá lugar este domingo en Ipurua ante la UD Las Palmas.

Los protagonistas de aquel ascenso, que han inspirado ahora la nueva camiseta retro del Eibar, marcaron el camino del club para consolidarlo en el fútbol profesional español.

El homenaje se celebrará este domingo durante el descanso del encuentro correspondiente a la jornada 32 de la LaLiga Hypermotion que disputarán a partir de las 14.00 horas el Eibar y Las Palmas.

Será un "reencuentro con la historia". "Con los nombres que construyeron una de las páginas más importantes de la entidad y que hoy siguen siendo referencia para las nuevas generaciones armeras", ha asegurado el equipo guipuzcoano.

Asimismo el homenaje estará ligado a la nueva camiseta retro. Será una edición limitada inspirada en aquella temporada y en las equipaciones blancas que han acompañado al Eibar a lo largo de su trayectoria.

Ipurua volverá a "mirar atrás" para reconocer a quienes "ayudaron a construir" lo que hoy en día es la Sociedad Deportiva Eibar. EFE

lrb/cgc/og

Últimas Noticias

En 2025 se iniciaron 121.827 viviendas libres, el 8,5 % más y la mayor cifra desde 2008

Infobae

Migraciones ultima el proceso de regularización para ponerlo en marcha en abril

Infobae

Isabel Rodríguez pide a Junts que apoye el decreto de vivienda "por los catalanes"

Infobae

Congreso insta a eximir de IVA al pequeño autónomo como pedía Junts para apoyar el decreto

Infobae

PP y Vox blindan un monumento de la dictadura en Palma que el Gobierno insta a eliminar

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Reconocen la incapacidad permanente parcial a una limpiadora que sufrió un desgarro de menisco en la rodilla derecha mientras trabajaba

Reconocen la incapacidad permanente parcial a una limpiadora que sufrió un desgarro de menisco en la rodilla derecha mientras trabajaba

El Parlamento Europeo aprueba con condiciones el acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos

El CIS cuela una pregunta sobre la negativa de Sánchez a que EEUU use las bases de Rota y Morón en la guerra de Irán en una encuesta sobre sexualidad

España es uno de los cinco aliados de la OTAN que menos gasta en defensa: cumple con el 2% pero está por detrás de la media europea

Más Madrid abandona el Gobierno de Coslada y debilita la mayoría del PSOE en uno de sus pocos bastiones en la Comunidad

ECONOMÍA

El Parlamento Europeo aprueba con condiciones el acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos

El Parlamento Europeo aprueba con condiciones el acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos

La ministra de Vivienda dice que “trasteros y cuartos de escobas” no son habitables, pero deja en manos de los ciudadanos denunciar a los portales inmobiliarios

La OCDE prevé que la guerra en Irán restará una décima al crecimiento del PIB en España en 2026

Hacienda adaptará el impuesto a las grandes fortunas para aplicar el límite en la cuota a los no residentes

Cómo hacer la declaración de la Renta 2026 si has tenido un hijo

DEPORTES

Carolina Marín anuncia su retirada del bádminton profesional: “Mi camino acaba aquí”

Carolina Marín anuncia su retirada del bádminton profesional: “Mi camino acaba aquí”

Las limitaciones de Aston Martin con las vibraciones: “Creo que podríamos completar media carrera”

¿Mbappé, Bellingham o Brahim? La encrucijada de Arbeloa con una plantilla adaptada a las bajas

Audrey Pascual desvela en ‘La Revuelta’ cuánto dinero equivale a dos oros, una plata y un bronce en los Juegos Paralímpicos de Invierno

María Martín-Granizo, sin pierna derecha y la más joven de la delegación española, en ‘La Revuelta’: “Quien tenga miedo a morir que no nazca”