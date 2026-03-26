El COI anuncia que sólo las mujeres biológicas podrán participar en disciplinas femeninas

Ginebra, 26 mar (EFE).- El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció este jueves su nueva política de protección de la categoría femenina en el deporte olímpico, en virtud de la cual sólo las mujeres biológicas podrán competir en ella, una norma que se aplicará a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
La elegibilidad para la categoría femenina se determinará en primera instancia mediante una prueba de detección del gen SRY, sólo presente en los hombres biológicos, que deberá dar negativo. EFE
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