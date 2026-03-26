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El central Pedro Bigas renueva una temporada más con el Elche

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Elche (Alicante), 26 mar (EFE).- El central del Elche Pedro Bigas y el club ilicitano han alcanzado un acuerdo para prolongar su contrato una temporada más, según comunicó este jueves la entidad.

El jugador, de 35 años, llegó al Elche en julio de 2021 y finalizaba su compromiso el próximo 30 de junio.

Desde su incorporación, el futbolista mallorquín se ha consolidado como una de las referencias del equipo tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Bigas, que cumplirá su sexta temporada en el Elche, ha disputado 144 partidos oficiales con el conjunto ilicitano, 88 como capitán, lo que le ha permitido afianzarse, según señala el club, "como una figura clave en el vestuario y un ejemplo de regularidad y compromiso".

El Elche destacó la "experiencia, liderazgo y solidez defensiva del jugador" y señaló que con su renovación garantiza la continuidad de uno de "los pilares del equipo para la próxima temporada".

Bigas es el segundo jugador de la plantilla que finalizaba contrato el próximo junio que amplía su compromiso tras el portero argentino Matías Dituro. EFE

pvb sm/ism

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