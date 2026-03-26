Del reencuentro de Rodri, Lamine Yamal y Pedri a la expectativa de Joan García

Las Rozas (Madrid), 26 mar (EFE).- Anulada la ‘Finalissima’ contra Argentina en Catar, por la guerra en Irán y la inestabilidad bélica de la zona, la selección española se prueba este jueves contra Serbia rumbo al Mundial, con el reencuentro de Lamine Yamal, Rodri Hernández y Pedri González, sin compartir minutos los tres juntos desde septiembre, y la expectativa del posible debut del portero Joan García durante esta convocatoria.

Es el primero de los dos amistosos de la última fecha FIFA antes del torneo del próximo verano, que ya asoma a 77 días, entre la convicción del proyecto, los ajustes, las oportunidades y la competencia por jugarlo en los dos próximos encuentros.

Atraído por la copa dorada, por el torneo de los torneos, entre los favoritos, el vigente campeón de Europa de Luis de la Fuente está ya en el camino hacia la cita que lo marca todo en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, encuadrado en el grupo H contra Cabo Verde, Arabia Saudi y Uruguay. Ya enfila su preparación, este jueves en Villarreal y el martes que viene contra Egipto en Barcelona. Más que dos test.

Luis de la Fuente, el seleccionador español, recupera a tres figuras fundamentales en su esquema: los centrocampistas Rodri Hernández y Pedri González y el extremo Lamine Yamal, esenciales para entender cualquier aspiración en el Mundial 2026, sin jugar ningún minuto los tres juntos en el equipo nacional desde el 0-3 a Bulgaria del pasado 4 de septiembre, cuando el medio centro del City salió como suplente al encuentro.

Rodri, el Balón de Oro de 2024, el mejor jugador de la Eurocopa de ese año, y Lamine Yamal, cuyo momento es esplendoroso con el Barcelona (nueve goles y tres asistencias en sus últimos once choques como azulgrana), no juegan con La Roja desde septiembre de 2025, por respectivas lesiones, mientras que Pedri se perdió la última citación por mismo motivo.

Con las bajas de Mikel Merino, Fabián Ruiz, Pablo Barrios o Nico Williams y sin Dani Carvajal ni Robin Le Normand por decisión técnica, la convocatoria es amplia, con 27 jugadores, entre ellos cuatro guardametas. Joan García, imponente en el Barcelona, ha sido citado para competir con los tres porteros habituales en las listas del entrenador: Unai Simón, David Raya y Álex Remiro. Tres irán el Mundial de 2026. Uno será el titular. Otro se quedará fuera.

Se espera el debut de Joan García, la novedad más llamativa de la convocatoria, bien este jueves o bien el martes próximo. A sus 24 años llega su momento en la selección absoluta, con el Mundial al fondo, con el aval de sus actuaciones durante todo el curso con el Barcelona, pero también con la exigencia de la competencia con Unai Simón, el titular de Luis de la Fuente hasta ahora, junto al gran presente de David Raya y Álex Remiro. Es una decisión por tomar por el seleccionador.

También asumen su primera llamada el central Cristhian Mosquera y los extremos Ander Barrenetxea y Víctor Muñoz, expectantes ante un posible debut en alguno de los dos amistosos.

Hay reválidas pendientes, como Dean Huijsen, Carlos Soler, cuyo último duelo como internacional corresponde a la eliminación contra Marruecos en los octavos del Mundial 2026, o Álex Baena, hoy por hoy suplente y sin tino en el Atlético de Madrid, necesitado de una reivindicación.

También confirmaciones, como Marcos Llorente, Pablo Fornals o Borja Iglesias, junto a elementos básicos como Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella, Dani Olmo, Fermín López, Martín Zubimendi, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí…

España solo ha perdido tres de sus últimos 37 partidos desde el final de ciclo del Mundial 2026, con la destitución de Luis Enrique Martínez, y el inicio de la era de Luis de la Fuente. Solo la han ganado Colombia en un amistoso por 0-1 en 2024 y Escocia en la Liga de Naciones por 2-0 en 2023. Nada más. El otro revés corresponde al empate contra Portugal al término de los 90 minutos y la posterior prórroga, transformado en derrota en la tanda de penaltis de la última final de la Liga de Naciones. Ha ganado 30 de esos duelos y ha igualado cuatro.

Es un paso firme hacia el Mundial, con cinco triunfos en seis partidos en la presente temporada y con 19 victorias en sus últimos 22 compromisos entre 2024 y 2025, incluida una contra Serbia por 3-0 en la Liga de Naciones, el 15 de octubre de 2024 en Córdoba, antes de reencontrarse con el conjunto balcánico, que no jugará el Mundial. No se ha clasificado ni siquiera para la repesca que se disputa ahora.

Velljko Paunovic, hasta el pasado octubre entrenador del Oviedo, dirige ahora a la selección serbia. Ya lo ha hecho en dos partidos, con una derrota por 2-0 contra Inglaterra y una victoria por 2-1 sobre Letonia, mientras compone su equipo, con futbolistas de indudable nivel como Strahija Pavlovic, Aleksandar Stankovic, Sergej Milinkovic Savic, Filip Kostic, Aleksandar Mitrovic, Luka Jovic o los jugadores de LaLiga española Nemanja Gudelj y Veljko Birmancevic, entre otros convocados.

El técnico sufre las bajas de Dusan Vlahovic, Andrija Zivkoviv y Luka Ilic, que pertenecen al grupo de titulares del entrenador en sus primeros encuentros hasta ahora con la selección serbia, con la que forma su equipo dentro del 4-2-3-1, como también se prevé que hará este viernes frente a España en el estadio de la Cerámica, al que regresan Baena y Yeremy Pino, tras sus respectivas salidas del Villarreal al Atlético de Madrid y al Crystal Palace, respectivamente.

Alineaciones probables:

España: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Fermín o Fornals, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Oyarzabal y Baena.

Serbia: Rajkovic; Erakovic, Milenkovic, Pavlovic, Terzic; Gudelj, Lukic; Ilic, Samardzic, Kostic; Jovic.

Árbitro: Luís Godinho (Portugal).

Estadio: La Cerámica de Vila-real.

Hora: 21:00 (20.00 GMT). EFE