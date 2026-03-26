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Carolina Marín se retira y no jugará en Huelva: "No quiero poner en riesgo mi cuerpo"

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Madrid, 26 mar (EFE).- Carolina Marín, oro en Río 2016 y tres veces campeona del mundo, anunció este jueves que pone fin a su carrera deportiva y que no participará en el campeonato de Europa que se disputará en su ciudad natal, Huelva, del 6 al 12 de abril al asegurar que no quiere "poner en riesgo" su cuerpo.

Marín, de 32 años, mantenía la incógnita de si reaparecería en Huelva después de la grave lesión de rodilla que sufrió el 4 de agosto en los Juegos de París, cuando estaba a punto de clasificarse para la final olímpica.

"Mi camino en el bádminton profesional ha terminado y, por tanto, no participaré en el Europeo de Huelva. Quería que nos viéramos por última vez en una pista, pero no quiero poner en riesgo mi cuerpo por ello. Lo dije muchas veces. Soy consciente con mi decisión. Quería que mi final como jugadora hubiese sido de otra forma, pero en la vida, las cosas no siempre pasan como queremos y tenemos que asumirlo", afirma la volantista onubense en un vídeo.

Según Marín, "en el fondo" sí cumplió su palabra porque se retiró en una pista, en París en 2024, aunque matiza: "Pero entonces no lo sabíamos".

"Quería que el camino acabara en Huelva y así será. No con la raqueta en la mano, pero sí en la ciudad que me vio nacer para cerrar un círculo de muchísimos años. Estaré allí para devolveros toda esa energía que me habéis dado durante todo este tiempo y vivir una semana inolvidable, porque esa niña que descubrió el bádminton y quiso ganarlo todo hoy es feliz y vuelve a su casa", añade Marín, quien recibirá un homenaje en la clausura del torneo continental.

Al echar su mirada atrás, la jugadora andaluza se muestra orgullosa de su trayectoria: "Dejo mi pasión estando muy orgullosa de todo lo que hoy conseguido. Pero más que por los títulos, por haberme ganado el respeto del mundo del deporte, tanto dentro como fuera de la pista, y por haber logrado que el bádminton sea reconocido, visto y practicado en mi país".

Además de su oro olímpico en Río de Janeiro y de los tres Mundiales (2014, 2015 y 2018), ha sido siete veces campeona de Europa de forma consecutiva entre 2014 y 2024 y número uno del ránking.

También se le concedió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2024, el Premio Nacional del Deporte en 2014 y la Medalla de Oro y la de Bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo (2014 y 2016), así como el reconocimiento de doctora 'honoris causa' por la Universidad de Huelva.

A su familia y amigos, les agradece su respaldo durante toda su carrera y, en especial, en las tres lesiones graves de rodilla de ligamento cruzado que sufrió en 2019, 2021 y en la semifinal olímpica en París.

"Este viaje no hubiese sido posible sin las personas que han formado parte de mi equipo, ni mi familia. Gracias por no haberme dejado caer nunca, por estar a mi lado y apoyarme en los momentos más duros. Gracias por vuestro amor incondicional, por no dejarme sola, ni soltarme la mano", enfatiza.

La volantista también expresa su gratitud a los patrocinadores "por entender que detrás de la imagen hay una persona".

Ante su nueva etapa una vez que ha decidido retirarse, Marín avanza: "Empiezo un nuevo camino en el que intentaré devolver todo el apoyo que he recibido de la sociedad y trataré de seguir defendiendo los valores del deporte por encima de todo.

"Gracias por vivir a mi lado un viaje maravilloso", resume la jugadora en el vídeo, en el que expresa su mensaje de despedida salpicado con imágenes de su trayectoria y su ámbito personal. EFE

(foto) (video)

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