Barça-Estrella Roja: duelo directo y de máxima exigencia física en el Palau Blaugrana

Barcelona, 26 mar (EFE).- Tras dos victorias contra el Valencia Basket (62-66) y el Anadolu Efes (78-71), el Barça disputará este viernes en el Palau Blaugrana un duelo directo por las eliminatorias por el título de la Euroliga contra el Estrella Roja (20:30 CET), un equipo que destaca por la combinación de exuberancia física, fondo de armario y talento.

A falta de cinco jornadas para terminar la fase regular de la máxima competición continental, el equipo azulgrana ocupa la décima posición (19-14), la última que da acceso a la repesca, con dos victorias de margen sobre el Dubai Basketball, y el mismo balance que los cuatro equipos que le preceden en la tabla.

Entre ellos se encuentra el Estrella Roja, noveno, y también sus siguientes tres oponentes: el Panathinaikos (7 de abril en casa), el Zalgiris y el Mónaco (2 y 10 de abril, ambos a domicilio), antes de despedir la fase regular el día 17 en el Palau Blaugrana ante el Bayern Múnich, que llegará sin nada en juego.

Así pues, el equipo entrenado por Xavi Pascual depende de sí mismo para terminar entre los seis primeros y acceder directamente a los cuartos de final, pero antes deberá superar a sus rivales directos en un camino que promete ser de lo más exigente.

El cuadro catalán llegará a la cita reforzado por las últimas dos victorias europeas, sostenidas sobre la mejoría en la defensa y la disciplina para seguir el plan de partido, pese a estar aún lejos de los índices de acierto ofensivo de los primeros meses de Pascual.

La recuperación del ala-pívot Tornike Shengelia, figura clave ante el Anadolu Efes con 14 puntos y 8 rebotes, es determinante para las aspiraciones del Barça. El georgiano vivirá su particular cara a cara con Chima Moneke, autor de 22 puntos en la victoria del Estrella Roja contra el Baskonia (100-108) del miércoles en la prórroga.

Un triunfo que sintetizó las virtudes del conjunto serbio, pues se impuso a base de físico, rebote y defensa en el tiempo extra. No en vano, el equipo de Belgrado lidera la Euroliga en rebotes (38,2) y es el segundo en capturas ofensivas (13,3) y defensivas (25), mientras que el Barça es el 14º en rebotes totales (33,4) y el segundo peor en los defensivos (22).

Aunque el Estrella Roja no es solo dureza. Cuenta con un plantel profundo y talentoso, en el que destacan figuras como el alero Jordan Nwora (17,2 puntos por partido), y los bases Jared Butler (14,3) y Codi Miller-McIntyre (12,1), entre otros.

Más allá de igualar el listón físico, controlar el rebote y apretar en la defensa del uno contra uno, el Barça, que ya ganó en la primera vuelta en Belgrado (79-89), intentará correr tanto como sea posible para sumar puntos en los primeros segundos de posesión.

Y en el ataque estático, dependerá en gran medida del acierto en el triple, la velocidad de ejecución de los interiores y el desborde de los pequeños ante un rival atlético que cierra bien la pintura y se siente cómodo con la defensa de cambios.

En este sentido, Pascual necesitará una mejor versión del escolta Kevin Punter, que ha firmado un 2 de 16 desde el perímetro en las últimas cuatro jornadas, del alero Will Clyburn, autor de 21 puntos contra el Anadolu Efes, y del escolta Darío Brizuela como acicate de la segunda unidad, en un juego exterior lastrado por las bajas de los bases Juan Núñez y Nico Laprovittola.

Ante un rival tan físico y con una rotación larga, también será importante si los jugadores de banquillo, con el cuestionado pívot Willy Hernangómez al frente, pueden sumar minutos de calidad para dar descanso a los veteranos. EFE