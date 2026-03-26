Ángel Ortiz sufre una subluxación en el hombro derecho

Sevilla, 26 mar (EFE).- El lateral derecho del Betis Ángel Ortiz sufre 'una subluxación anterior del hombro derecho' que se le produjo en el partido de la pasada jornada ante el Athlétic de Bilbao en San Mamés.

El club bético ha informado este jueves de que las pruebas médicas han confirmado el pronóstico inicial de esta lesión que tiene 'reducción espontánea' con un 'tratamiento conservador', por lo que la reincorporación del lateral 'dependerá de su evolución clínica'.

Ángel Ortiz fue sustituido en el descanso del partido de San Mamés por Héctor Bellerín por esta lesión que se le produjo en una acción con Álex Berenguer.

El zaguero de la cantera bética, de 21 años, lleva jugados en esta temporada un total de 582 minutos en los trece partidos en los que lo ha alineado el técnico del Betis, el chileno Manuel Pellegrini. EFE